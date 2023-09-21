5. kültürlerin kaynaşması etkinliği 1 Ekim’de

​​​​​​​İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 1 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 5.’sini düzenlemeye hazırlandığı Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine geri sayım devam ediyor.

İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 1 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 5.’sini düzenlemeye hazırlandığı Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine geri sayım devam ediyor.

1 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlik yine çok ses getirecek. Yaklaşık 150 stantın kurulacağı, birçok kültürün buluşmasına ev sahipliği yapacağı 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin finalinde ise şarkıcı Melek Mosso sahne alacak. İskele Şehir Merkezinden itibaren bazı sokakların da araç trafiğine kapanacağı etkinlikte konserler, dans gösterileri, Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri ve 3. Ülke vatandaşlarının kültürlerini yansıtan, yiyecek, içecek, el emeği göz nuru eserlerin yer alacağı stantlar kurulacak, İskele, deyim yerindeyse bir kez daha buram buram kültür kokacak.

5. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 1 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Renkleri ve kültürleri her etkinliğinde İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi’nin çok ses getiren ve her yıl büyük bir heyecan ve özlemle beklenen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.00’da İskele Atatürk Anıtı önünde açılışı yapılacak 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği gece geç saatlere kadar devam edecek. Duyurusu yapıldıktan çok kısa süre içerisinde stantları dolan etkinlik için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Cyprus Central Hospital/Mağusa Tıp Merkezi LTD’e ait ambulans ve sağlık ekibinin ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin gün boyu hazırda bulunacağı etkinlikte İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi de halkın güvenliği için etkinlik alanında yer alacak.

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİK ALANININ KROKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILACAK

Etkinliğin ne zaman olacağının açıklanmasının hemen ardından stantları çok kısa bir sürede dolan 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde stant kuracaklar için gerçekleştirilecek noter huzurundaki kura çekimi ise 25 Eylül’de yapılacak. Kura çekiminin ardından ise etkinlik alanını ve stantları gösteren kroki hazırlanarak İskele Belediyesi’nin resmi facebook sayfası https://www.facebook.com/iskele.belediye üzerinden paylaşılacak.

KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞACAK

Ülkemiz kültürünün yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelerek, ülkemizi yurt bilen ve İskele’de yaşamlarını sürdürenlerin kültürlerinin de yer alacağı 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri de statlarıyla yer alacak. Etkinlikte İskele’de yaşamlarını sürdüren çok sayıda 3. üke vatandaşı da kendi bölgelerine özgü yiyecek-içecek-el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra danslarıyla da etkinliğe renk katacak.

ÇOCUKLAR DA EĞLENECEK, ÇOCUK SOKAĞI GÜN BOYU AÇIK OLACAK

Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulacak Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya bırakabilecek. 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.15-18.15 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

ETKİNLİK DOLU DOLU GEÇECEK

Etkinlik kortejinin Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne gelmesiyle saat 10.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmi açılışı yapılacak 5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi açılış gösterilerini yapacak. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulacak buhurdanlık da protokolün katılımıyla yakılacak ve gün boyu yanacak.

ETKİNLİĞİN FİNAL KONSERİNİ MELEK MOSSO VERECEK

İskele Belediyesi 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde konserler de olacak. Yerli sanatçılarımız Grup OTANTİK ve Retro Çalgıcılarının yanı sıra Cuba Music Group ve İran Müzik Grubu’ da konser vereceği etkinliğin final konserinde ise sahneye, şarkıcı Melek Mosso çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği ilk halk konserinde dinleyicileri ile buluşacak Mosso, saat 21.00’da İskele Çarşı Merkezi’ne kurulacak sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek.

SADIKOĞLU: “BİZİM SEVDAMIZ SİZİN DE SEVDANIZ OLSU. 1 EKİM’DE ROTANIZ İSKELE OLSUN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesi 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine davet etti.

‘Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 1 Ekim Pazar günü, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimize bekliyoruz’ ifadelerini kullanana Başkan Sadıkoğlu, ‘kardeşlik, sevgi ve hoşgörü bu topraklarda hep var olsun. Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun’ dedi