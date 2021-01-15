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5 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi 8-14 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
5 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 8-14 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 23 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5  ürün bulunmuştur.

Müslüm Kartal’a ait elma (Stk).,elma (Golden) ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait elma (Stk) ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

 

Yerli Ürünlerden 10 numuneden 10 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  ürün  bulunmamıştır.

 

 

  15 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Müslüm Kartal

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

 

2

Müslüm Kartal

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

3

Müslüm Kartal

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

 

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

11

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

 

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

16

Cahide Kılıç

İthal

Sarı Dol. Biber

Temiz

 

17

Cahide Kılıç

İthal

Kırmızı Dol. Biber

Temiz

 

18

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

19

Tük

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

21

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

22

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

23

Cahide Kılıç

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

24

Serpil Bayur

Ozanköy

Karnabahar

Temiz

 

25

Serpil Bayur

Ozanköy

 Sarma Lahana

Temiz

 

26

Ahmet Kayım

Ozanköy

Domates

Temiz

 

27

Raşit Akdeniz

Gaziveren

Marul

Temiz

 

28

Raşit Akdeniz

Gaziveren

Taze Soğan

Temiz

 

29

Remzi Bayır

Çayönü

Havuç

Temiz

 

30

Ahmet Kartal

Mağusa

Dolma Biber

Temiz

 

31

Hatice Fidan Balcı

Mağusa

Domates

Temiz

 

32

Kazım Tebelleş

Mağusa

Kabak

Temiz

 

33

Hüseyin Mullacuma

Yenibüğaziçi

Brokoli

Temiz

 
      

 

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