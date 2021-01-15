5 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 8-14 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 23 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürün bulunmuştur.
Müslüm Kartal’a ait elma (Stk).,elma (Golden) ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. ait elma (Stk) ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 10 numuneden 10 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
15 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Müslüm Kartal
İthal
Elma Stk.
Limit Üstü
2
Müslüm Kartal
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
3
Müslüm Kartal
İthal
Cennet Meyvesi
Limit Üstü
4
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
5
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
11
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Limit Üstü
12
Halil Kasap Paz.
İthal
Cennet Meyvesi
Limit Üstü
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
14
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
15
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
16
Cahide Kılıç
İthal
Sarı Dol. Biber
Temiz
17
Cahide Kılıç
İthal
Kırmızı Dol. Biber
Temiz
18
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
19
Tük
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
21
Cahide Kılıç
İthal
Armut Deveci
Temiz
22
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
23
Cahide Kılıç
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
24
Serpil Bayur
Ozanköy
Karnabahar
Temiz
25
Serpil Bayur
Ozanköy
Sarma Lahana
Temiz
26
Ahmet Kayım
Ozanköy
Domates
Temiz
27
Raşit Akdeniz
Gaziveren
Marul
Temiz
28
Raşit Akdeniz
Gaziveren
Taze Soğan
Temiz
29
Remzi Bayır
Çayönü
Havuç
Temiz
30
Ahmet Kartal
Mağusa
Dolma Biber
Temiz
31
Hatice Fidan Balcı
Mağusa
Domates
Temiz
32
Kazım Tebelleş
Mağusa
Kabak
Temiz
33
Hüseyin Mullacuma
Yenibüğaziçi
Brokoli
Temiz
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