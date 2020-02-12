  • BIST 120.049
  • Altın 305,436
  • Dolar 6,0506
  • Euro 6,5899
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir!

» »
Erkut YILMABAŞAR

Kıbrıslı Türkler uzun mücadelelerden sonra bugün adanın kuzeyine toplanmış halde de facto bir yapıda yaşıyor.

983’te kurulan KKTC, BM kararları ile dünyaca tanınması yasaklanmış durumda.

Kıbrıs’ta 50 yıldan fazla zamandır barış arayışı devam ediyor.

Sorun devam ettikçe bu arayış bitmeyecek.

**

Bugünlere gelebilmek için şehitler, göçler, yokluklar, yoksulluklar yaşamış bir toplumdur Kıbrıslı Türkler...

Kalbinin yarısı Lefkoşa’da ise kalbinin diğer yarısı İstanbul’da ya da Londra’da dır...

**

Her ailede şehitler vardır bu diyarda...

Leymosun’da, Larnaka’da Baf’ta Lefkoşa’da şehit düşen...

Ve de toprağında Kıbrıs’ın her yerinde kan, göz yaşı ve acı vardır...

**

Kıbrıs Türk Liderliği ta, 1920’li yıllardan Anadolu’da Mustafa Kemal’in önderliğinde filizlenen kurtuluş hareketine destek verdi.

Her evden altınlar satıldı karınca kararınca kurtuluşa katkı sağlandı...

Sonra, devrimden hemen sonra Kıbrıs Türk kadını Mustafa Kemal’in devrimlerini içselleştirdi kara çarşafı ve kara düşünceleri çıkardı attı kafasından.

İngiliz’in dini kullanarak böl ve yönet taktiklerine geçit vermedi.

Laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden taviz vermedi.

**

958’de 27 Ocak’ta toplumsal varoluş için Enosis düşüncesine (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına) karşı durdu.  

Nümayişler yaptı şehitler verdi.

960’da Kıbrıs Türk Cemaat’ı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Rumlar ile birlikte eşit ortağı oldu.

Kemal’in askerlerini 1960’da bağrına bastı Mağusa limanında, 878’de Sultan Abdülhamit tarafından Kıbrıs'ın İngiliz İmparatorluğuna kiralandığı o bahtsız günü hatırlayarak.

963’ten 974’e kadar Rum faşizmine karşı, EOKA’ya karşı yıllarca gece demedi gündüz demedi, açlık, göç, yokluk demedi direndi.

**

Şimdi Ankara’dan çavuşun oğlu çıkmış Kıbrıslı Türklerin dünyaca tanınan tek makamına toplum liderine TERÖRİST diyor.

O makama Terörist deniyor.

Makam da oturana da Terörist başı...

Ehalisine de teröristler... 

**

Kuzey Kıbrıs’ta bu açıklamaya karşı ise tık yok.

Seçilmiş dokunulmazlığı olan o elli vekilden de ses yok.

O toplum liderliği makamına aday olanlarda da tık yok.

Oysa o dokunulmazlık bugünler için kanla, irinle göç ederek mücadele ile verilmiş o vekillere.

Konuştuğunda...  

Vatan, Millet, Sakarya nurlu ufuklar diyeninden de...

Ya da;

  • Bre sen da kim oluyorsun? Diyeni duydunuz mu?

Ya da;

  • Kimdir be bunlar? Diyenini...

**

Ah şehitler, şehitler 58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir.

Sizler toprak altında ulu köklerimizsiniz.*

Yatarsınız al kanlar içinde...

Şehitler 58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir.

 

*Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Şehitleri isimli şiirinden esinlenilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti