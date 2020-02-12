58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir!

Kıbrıslı Türkler uzun mücadelelerden sonra bugün adanın kuzeyine toplanmış halde de facto bir yapıda yaşıyor.

983’te kurulan KKTC, BM kararları ile dünyaca tanınması yasaklanmış durumda.

Kıbrıs’ta 50 yıldan fazla zamandır barış arayışı devam ediyor.

Sorun devam ettikçe bu arayış bitmeyecek.

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Bugünlere gelebilmek için şehitler, göçler, yokluklar, yoksulluklar yaşamış bir toplumdur Kıbrıslı Türkler...

Kalbinin yarısı Lefkoşa’da ise kalbinin diğer yarısı İstanbul’da ya da Londra’da dır...

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Her ailede şehitler vardır bu diyarda...

Leymosun’da, Larnaka’da Baf’ta Lefkoşa’da şehit düşen...

Ve de toprağında Kıbrıs’ın her yerinde kan, göz yaşı ve acı vardır...

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Kıbrıs Türk Liderliği ta, 1920’li yıllardan Anadolu’da Mustafa Kemal’in önderliğinde filizlenen kurtuluş hareketine destek verdi.

Her evden altınlar satıldı karınca kararınca kurtuluşa katkı sağlandı...

Sonra, devrimden hemen sonra Kıbrıs Türk kadını Mustafa Kemal’in devrimlerini içselleştirdi kara çarşafı ve kara düşünceleri çıkardı attı kafasından.

İngiliz’in dini kullanarak böl ve yönet taktiklerine geçit vermedi.

Laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden taviz vermedi.

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958’de 27 Ocak’ta toplumsal varoluş için Enosis düşüncesine (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına) karşı durdu.

Nümayişler yaptı şehitler verdi.

960’da Kıbrıs Türk Cemaat’ı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Rumlar ile birlikte eşit ortağı oldu.

Kemal’in askerlerini 1960’da bağrına bastı Mağusa limanında, 878’de Sultan Abdülhamit tarafından Kıbrıs'ın İngiliz İmparatorluğuna kiralandığı o bahtsız günü hatırlayarak.

963’ten 974’e kadar Rum faşizmine karşı, EOKA’ya karşı yıllarca gece demedi gündüz demedi, açlık, göç, yokluk demedi direndi.

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Şimdi Ankara’dan çavuşun oğlu çıkmış Kıbrıslı Türklerin dünyaca tanınan tek makamına toplum liderine TERÖRİST diyor.

O makama Terörist deniyor.

Makam da oturana da Terörist başı...

Ehalisine de teröristler...

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Kuzey Kıbrıs’ta bu açıklamaya karşı ise tık yok.

Seçilmiş dokunulmazlığı olan o elli vekilden de ses yok.

O toplum liderliği makamına aday olanlarda da tık yok.

Oysa o dokunulmazlık bugünler için kanla, irinle göç ederek mücadele ile verilmiş o vekillere.

Konuştuğunda...

Vatan, Millet, Sakarya nurlu ufuklar diyeninden de...

Ya da;

Bre sen da kim oluyorsun? Diyeni duydunuz mu?

Ya da;

Kimdir be bunlar? Diyenini...

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Ah şehitler, şehitler 58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir.

Sizler toprak altında ulu köklerimizsiniz.*

Yatarsınız al kanlar içinde...

Şehitler 58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir.

*Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Şehitleri isimli şiirinden esinlenilmiştir.