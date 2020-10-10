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6 bin bilim insanından koronada 65 yaş üstünü kızdıracak öneri. Resmen duyurdular

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Korona virüs sağını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgının önlenmesi için de farklı fikir önerileri ortaya atılmaya devam ediyor.
6 bin bilim insanından koronada 65 yaş üstünü kızdıracak öneri. Resmen duyurdular

Dünyanın çeşitli yerlerinden 6 bin bilim insanı tarafından ortak yayınlanan bildiride, toplumun zayıf kesimlerinin koruma altına alınması, genç ve sağlıklı kişilerin ise normal yaşamlarına dönmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Korona virüs sağını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgının önlenmesi için de farklı fikir önerileri ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak, dünyanın çeşitli yerlerinden 6 bin bilim insanı tarafından ortak olarak hazırlanan deklarasyonda, toplumun zayıf kesimlerinin yeniden karantinaya alınması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bölgeden esinlenerek oluşturulan 'Great Barrington Deklarasyonu'nun başta 3 bin bilim insanı tarafından imzalandığı ancak dolaşıma girmesi ile birlikte, dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanlarının da katılması ile 6 bin bilim insanının katkısı ile yayınlandığı aktarıldı. 

“ZAYIF VE KIRILGAN KESİM”

Korona virüse karşı uygulanan kısıtlama politikalarıyla ilgili "büyük endişe duyduklarını" ifade eden araştırmacılar, kısıtlamaların toplum üzerinde ve bireylerin fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor ve salgında zayıfların ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması, sağlıklı insanların ise günlük yaşamlarını sürdürmesi çağrısı yapıyor.

Leeds Üniversitesi'nden Doç. Dr. Stephen Griffin, bildiriyi "iyi niyetli" bulmakla birlikte, etik ve lojistik sorunların yanı sıra bilimsel hatalar içerdiğini ve kırılgan olarak adlandırılan kişilerin birçok kesimi kapsadığını ve "eşit muamele görmeyi" hak ettiklerini söylüyor.

“ZARARLARIN ARTIRILMASI İLE ÇÖZÜM ÜRETİYORLAR”

Harvard Üniversitesi'nde epidemiyoloji (salgın hastalıklar) profesörü William Hanage, bildirinin kitlesel kısıtlamalara karşı olduğunu, fakat kimsenin bunu önermediğini belirterek, "Salgının dolaylı zararlarına işaret ediyorlar, ama buna doğrudan zararlarının artırılması yoluyla çözüm öneriyorlar" diyor.

"UZUN KOVİD UYARISI" 

Hanage ayrıca, gençler ve sağlıklı kişiler arasında virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasına göz yummanın, gençleri etkileyen ve "uzun kovid" olarak adlandırılan uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bildiriye Twitter'dan tepki gösteren Yale Üniversitesi salgın hastalıklar uzmanı Gregg Gonsalves ise, virüsü kontrol altında tutmak için kısıtlamaların ve diğer önlemlerin gerekli olduğunu, nüfusun yarısının başka hastalıkları bulunduğunu, bu yüzden sürü bağışıklığı stratejisinin "sürüdeki hasta ve engellilerin itlafı" anlamına geleceğini ve "korkunç" olduğunu belirtiyor. 

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