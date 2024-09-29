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6 Ekim 'de İskele'de kültürlerin kaynaşma etkinliği

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İskele Belediyesi’nin bu yıl 6.'sını düzenlemeye hazırlandığı Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
6 Ekim 'de İskele'de kültürlerin kaynaşma etkinliği

"Bizim sevdamız, sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun" sloganıyla yapılacak etkinlik sabah 10.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek. İskele Kent Merkezi’nde yaklaşık 150 stant kurulacak, birçok kültürün buluşmasına ev sahipliği yapacak. Finalde ise şarkıcı Derya Uluğ sahne alacak.

Etkinlikte konserler, dans gösterileri ve Türkiye’nin yanı sıra 3. ülke kültürlerinin tanıtım stantları yer alacak. Stantlarda yiyecek, içecek ve el işi ürünler satılacak. Ayrıca İskele Belediyesi Oyun Sokağı, çocuklar için gün boyu açık olacak. Final konseri saat 21.30’da İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleşecek ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

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