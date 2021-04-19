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6 örgütten ortak açıklama: “Anayasa Mahkemesi Üyeleri Ve Başkanı’nın Yanındayız”

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İnsan hakları mücadelesi veren örgütler olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulanan açıklamada, “Ülkemizi yönetme kapasitesi ve kararlılığına sahip olduğumuzu beyan ederiz” denildi.
6 örgütten ortak açıklama: “Anayasa Mahkemesi Üyeleri Ve Başkanı’nın Yanındayız”

Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği - İnsan Hakları Komitesi ile Üçüncü Toplum Forumu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önündeki eyleme destek belirterek, “Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Başkanı’nın yanındayız” dedi.

6 örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti (TC) yetkililerinin, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karara verdikleri tepkilerin artarak büyüdüğü ve laik yapıyı tehdit etmekle kalmayıp, yargının bağımsızlığına açık müdahale şeklinde kendini gösterdiği kaydedildi.

İnsan hakları mücadelesi veren örgütler olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulanan açıklamada, “Ülkemizi yönetme kapasitesi ve kararlılığına sahip olduğumuzu beyan ederiz” denildi.

“Hiçbir ülkenin kurumlarımızın ve adalet sistemimizin çalışma şekline ve bağımsızlığına müdahale etme hakkı yoktur. Kıbrıslı Türk toplumu yetkililerine ve örgütlerine hakaret etme veya tehdit savurma hakkı da yoktur” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Sn. Fuat Oktay’a, Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na bizim ülkemizdeki demokrasi anlayışı gereği kuvvetler ayrılığını uyguladığımızı ve yargı bağımsızlığına sonuna kadar inandığımızı belirtmek isteriz. Yargıya yapılacak her türlü tehdit ve gözdağının bu ülkedeki demokratik değerleri ciddi anlamda tehdit ettiğini ve ileride geri dönülmez sıkıntılara yol açacağını belirtiriz.”

Bugün hep birlikte yargının bağımsızlığı için bir araya gelinmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, adalet terazisinin siyasi güç oyunlarına feda edilmemesi gerektiği kaydedildi.

“Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Başkanı’nın yanındayız” denilen açıklamada, bugün Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu’nun çağrısıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yapılacak eyleme destek belirtildi.

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