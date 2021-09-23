7 Maddede Çocuklarınızı Koronavirüse Karşı Koruyun!

1. 12 yaş üzerindeki çocuklar aşılanmalı!

Hastalık bulaşının kırılması için tüm erişkinlerin ve 12 yaşın üzerindeki çocukların Covid-19 aşısı ile aşılanması gerekmektedir. Aşılar oldukça ucuz, güvenilir ve etkindir.

2. Çocuklara hijyen eğitimi verilmeli

Maske-mesafe ve el hijyeni konusunda çocuklara eğitim verilmeli. Özellikle kapalı alanlarda maskenin önemi belirtilmeli, fiziksel temas durumlarında ellerini alkol bazlı ürünlerle dezenfekte etmesi teşvik edilmelidir.

3. Farklı yaş grupları grup olarak kısıtlandırılmalıdır

Okulda veya okul dışı etkinliklerde farklı sınıf ve yaş gruplarının karıştırılması kısıtlanmalıdır.

4. Kalabalık gruplar olarak toplanmamalılar

Öğrencilerin sıraya girerken, sınıftan çıkarken kalabalık gruplar halinde veya yakınlarda toplanmamasını sağlayacak bir farkındalık yaratılmalıdır.

5. Okullar sık sık dezenfekte edilmeli

Sık dokunulan yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ortak kullanılan kapı kolları, musluklar, klavyeler özellikle riskli olup kullanım sonrası bu yüzeyler ve eller dezenfekte edilmelidir.

6. Semptomları olan çocuklar okula gönderilmemeli

Hastalık semptomları olan veya Covid-19 hastası ile temas eden çocuklar okula gönderilmemeli. Covid-19 enfeksiyonu açısından tetkik edilmeli. Hastalık ekarte edildikten sonra okula gönderilmelidir. Çocuğunuzu her gün Covid-19 belirtileri açısından izlemeli aşağıdaki semptomlar varsa çocuk okula gönderilmemelidir.

Ateş Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı Öksürük Boğaz ağrısı/Baş ağrısı/Kas ağrısı Nefes darlığı Mide bulantısı ya da kusma İshal İştahsızlık Tat veya koku kaybı

7.Okul formaları günlük yıkanmalı

Virüsün cansız yüzeylerde bir süre canlı kaldığı göz önüne alındığında; özellikle maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum konusunda daha kısıtlı olan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okul formalarının günlük yıkanması ve banyo yapılması enfeksiyon bulaş riskini düşürebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki hastalık bulaşında günlük kıyafet değişimi ve banyo uygulaması; el hijyeni-maske uygulaması-mesafe önlemlerinin yerini tutmamaktadır.