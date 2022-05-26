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7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Güzelyurt bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

 

Aşağı Bostancı’da 4 saatlik elektrik kesintisi

Aşağı Bostancı’da Aydın Sokak, Şht. Zübeyir Hamit Sokak, Mevlana Sokak ve civarında da yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

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