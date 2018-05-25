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9 mülteci yarın Lefke’de toprağa veriliyor

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Karpaz kıyılarında 13 ve 14 Mayıs’ta cesetleri bulunan 9 mülteci, yarın Lefke’de defnediliyor.
9 mülteci yarın Lefke’de toprağa veriliyor

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastane morgunda muhafaza edilen 9 mültecinin DNA testlerinin de yapıldığını ve yarın öğle namazının ardından Lefke Kabristanlığı’nda gömüleceğini açıkladı. 
Besim, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaş halinden kaçmak için hayatlarını kaybeden mültecilerin acısını toplum olarak yürekten paylaştıklarını belirtti.  Bakan Besim, yakın coğrafyada yaşanan bu üzücü olayların yürekleri dağladığını vurguladı.

Bakan Besim, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu morgunda muhafaza edilen 9 mültecinin defnedilmesi için yardımlarını esirgemeyen ve defin işlemleri için prosedürü hızla gerçekleştiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve ekibine de teşekkür etti. 
Sağlık Bakanı Besim, cesetlerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için DNA testlerinin yapıldığını ve hangi mültecinin nereye gömüldüğünün belli olması için de gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

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