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A Level öğrencileri dikkat: YOBİS yol haritasını açıkladı

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Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YOBİS), KKTC kolejlerinden mezun A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere bireysel başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı.
A Level öğrencileri dikkat: YOBİS yol haritasını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, KKTC kolejlerinden mezun A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin ise A Level sınav sonuçlarıyla üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunarak üniversite eğitimine geçeceklerini belirtti.

Çelebi, “Bu amaçla A Level sonuçlarına sahip öğrencilerimize rehber olacak, önerilerimizden oluşan bir yol haritası sunmak istiyoruz” dedi.

YOBİS’in A Level öğrencilerinin üniversite başvuru süreçlerine yönelik yol haritası şöyle:

“1) Her üniversitenin kendi resmi web sitesi (.edu.tr); her zaman en doğru bilgiye ulaşılabilecek en önemli kaynaktır.

2) Her üniversitenin, YÖK tarafından belirlenen öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde, öğrencilerden talep edeceği A Level alanları, puan ve kabul kriterleri; farklılık gösterebilmektedir.

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3) Eğitim almak istediğiniz üniversiteyi belirleyin ve üniversitenin resmi web sayfasını ziyaret edin.

4) Resmi web sitesindeki arama motoruna “uluslararası öğrenci” yazarak bilmeniz gereken bilgilere ulaşın.

5) Bir çok üniversitenin “2024-2025 uluslararası öğrenci başvuruları” başlamıştır. Lütfen kaçırmayın.

6) Üniversitelerin resmi web sitelerinde başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz. https://www.yosmerkezi.com/Blog/2024-tr-yos-ile-ogrenci-basvuru-tarihleri.htm gibi blog yazılarında tüm üniversitelerin başvuru tarihlerine toplu olarak da ulaşabilirsiniz. Lütfen unutmayın en doğru ve en güncel bilgiye üniversitelerin kendi resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

7) Her üniversitenin kendi web sitesinde yayınladığı ‘2024-2025 Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzunu’ dikkatlice okumalı ve adımları doğru bir şekilde takip etmelisiniz.

8) Öğrencilerimize rehber olacağını düşündüğümüz, başvuru tarihleri açıklanmış olan bir kaç üniversitenin başvuru tarihleri ve bilgi alınabilecek internet adresleri ekte tarafınıza sunulmuştur.

9) KKTC MEB ile eğitim alanında iş birliği protokolü imzalayan T.C. üniversiteleri aşağıda sunulmaktadır.

a)            Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

b)           Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

c)            Gazi Üniversitesi

d)           Karadeniz Teknik Üniversitesi

e)           Kocaeli Üniversitesi

f)            Sakarya Üniversitesi

g)            Trabzon Üniversitesi

h)           Trakya Üniversitesi.”

Çelebi, protokol imzalanan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin; ilgili üniversiteler tarafından ayrılan özel kontenjanlara, yine üniversitelerin yayınladığı uluslararası öğrenci kabul kılavuzlarında belirtildiği gibi; “uluslararası öğrenci başvuru tarihlerinde” bireysel olarak başvuru yapmaları gerektiğini belirterek, birçok üniversitesin başvurularının başladığını da kaydetti.

Çelebi, başvuru sürecinde öğrencilere her türlü sorularını yanıtlamak, bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere Daire bünyesinde oluşturulan “danışma ekibi” olarak hazır bulunduklarını da ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, KKTC kolejlerinden mezun A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin ise A Level sınav sonuçlarıyla üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunarak üniversite eğitimine geçeceklerini belirtti.

Çelebi, “Bu amaçla A Level sonuçlarına sahip öğrencilerimize rehber olacak, önerilerimizden oluşan bir yol haritası sunmak istiyoruz” dedi.

YOBİS’in A Level öğrencilerinin üniversite başvuru süreçlerine yönelik yol haritası şöyle:

“1) Her üniversitenin kendi resmi web sitesi (.edu.tr); her zaman en doğru bilgiye ulaşılabilecek en önemli kaynaktır.

2) Her üniversitenin, YÖK tarafından belirlenen öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde, öğrencilerden talep edeceği A Level alanları, puan ve kabul kriterleri; farklılık gösterebilmektedir.

3) Eğitim almak istediğiniz üniversiteyi belirleyin ve üniversitenin resmi web sayfasını ziyaret edin.

4) Resmi web sitesindeki arama motoruna “uluslararası öğrenci” yazarak bilmeniz gereken bilgilere ulaşın.

5) Bir çok üniversitenin “2024-2025 uluslararası öğrenci başvuruları” başlamıştır. Lütfen kaçırmayın.

6) Üniversitelerin resmi web sitelerinde başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz. https://www.yosmerkezi.com/Blog/2024-tr-yos-ile-ogrenci-basvuru-tarihleri.htm gibi blog yazılarında tüm üniversitelerin başvuru tarihlerine toplu olarak da ulaşabilirsiniz. Lütfen unutmayın en doğru ve en güncel bilgiye üniversitelerin kendi resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

7) Her üniversitenin kendi web sitesinde yayınladığı ‘2024-2025 Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzunu’ dikkatlice okumalı ve adımları doğru bir şekilde takip etmelisiniz.

8) Öğrencilerimize rehber olacağını düşündüğümüz, başvuru tarihleri açıklanmış olan bir kaç üniversitenin başvuru tarihleri ve bilgi alınabilecek internet adresleri ekte tarafınıza sunulmuştur.

9) KKTC MEB ile eğitim alanında iş birliği protokolü imzalayan T.C. üniversiteleri aşağıda sunulmaktadır.

a)            Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

b)           Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

c)            Gazi Üniversitesi

d)           Karadeniz Teknik Üniversitesi

e)           Kocaeli Üniversitesi

f)            Sakarya Üniversitesi

g)            Trabzon Üniversitesi

h)           Trakya Üniversitesi.”

Çelebi, protokol imzalanan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin; ilgili üniversiteler tarafından ayrılan özel kontenjanlara, yine üniversitelerin yayınladığı uluslararası öğrenci kabul kılavuzlarında belirtildiği gibi; “uluslararası öğrenci başvuru tarihlerinde” bireysel olarak başvuru yapmaları gerektiğini belirterek, birçok üniversitesin başvurularının başladığını da kaydetti.

Çelebi, başvuru sürecinde öğrencilere her türlü sorularını yanıtlamak, bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere Daire bünyesinde oluşturulan “danışma ekibi” olarak hazır bulunduklarını da ifade etti.

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