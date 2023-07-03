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AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti

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Avrupa Birliği (AB), gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara hazırlık için yıllık 325 milyon dozluk aşı üretim kapasitesi rezerv etti.
AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti

AB Komisyonu, çeşitli aşı şirketleriyle aşı üretim kapasitesi tutmaya yönelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Acil durumlarda gerekecek aşıları hızla üretebilecek firmalarla bir ağ kurulduğu belirtilen açıklamada, mRNA, vektör ve protein aşı üreticileri Pfizer, Bilthoven Biologicals ve Laboratorios Hipra'nın bu ağda yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu firmaların AB içinde yılda 325 milyon doz aşı üretme kapasitesi için tesis, personel ve tedarik zincirlerini korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Firmaların, AB Komisyonu'nun talebi üzerine hızlı bir şekilde aşı üretimine başlayacağı kaydedilen açıklamaya göre, AB, bu üreticilere yılda 160 milyon euro finansman sağlayacak.

Açıklamada, rezerv edilen dozların Belçika, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da üretileceğine işaret edildi.

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