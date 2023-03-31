  • BIST 4.812,93
  • Altın 1214.749
  • Dolar 19.1747
  • Euro 20.8054
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

AB ilaç kurumundan Hipra’nın Covid-19 aşısına “takviye” onayı

» »
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Hipra'nın Covid-19 aşısının 16 yaş üstü kişilere takviye doz olarak yapılabileceğini duyurdu.
AB ilaç kurumundan Hipra’nın Covid-19 aşısına “takviye” onayı

EMA’dan yapılan yazılı açıklamada, İspanyol Hipra şirketi tarafından geliştirilen Bimervax’ın Covid-19’a karşı takviye aşısı olarak kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada herhangi bir mRNA aşısının gerekli dozlarını almış 16 yaş ve üstü kişilerin Bimervax’ı güçlendirici doz olarak alabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aşının güvenliği ve etkinliğinin ek çalışmalar aracılığıyla AB genelinde kullanıldığı sürece izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

EMA’nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kemik erimesini hızlandıran nedenler30 Mart 2023 Perşembe 16:01
  • BM'den Tigray'da 800 bin çocuk için kızamık aşısı kampanyası29 Mart 2023 Çarşamba 22:26
  • DSÖ COVID-19 aşı tavsiyelerini revize etti29 Mart 2023 Çarşamba 19:02
  • Corona virüsü vakaları yükselişte: En çok görülen belirtileri sıraladılar29 Mart 2023 Çarşamba 15:42
  • UNICEF'ten Afrika'da kolera salgınının hızla arttığı uyarısı29 Mart 2023 Çarşamba 13:10
  • İftarda yapılan bu hatalar kalbi vuruyor29 Mart 2023 Çarşamba 11:31
  • Bağırsaklardaki bakterileri düzenleyerek yaşlanmayı geciktirmek mümkün olabilir29 Mart 2023 Çarşamba 10:53
  • Şeker tüketimini azaltabilecek özel kaşık diyabetlilere yardımcı olacak28 Mart 2023 Salı 22:45
  • Bilimsel araştırma: Beyindeki dokuz bölge demans tedavisi için yardımcı olabilir28 Mart 2023 Salı 22:18
  • Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor28 Mart 2023 Salı 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti