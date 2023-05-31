  • BIST 4.886,91
  • Altın 1309.983
  • Dolar 20.7171
  • Euro 22.1554
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

» »
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınadığını duyurdu.
AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini sürekli olarak tamamen hiçe sayması, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı. 

BM'nin tüm üyelerinin, özellikle de BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu tür eylemlerin asla kabul edilmeyeceğini açıkça söylemelerinin ve göstermelerinin çok önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi gerilimi artıran tüm eylemleri durdurmaya ve bunun yerine ana taraflarla diyalog yolunu seçmeye çağırıyor." denildi. 

Kuzey Kore'nin sabah saatlerindeki fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti. 

ABD ve Birleşmiş Milletler de Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı. 

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki ülke savaşın eşiğinde, NATO: Acil durdurun30 Mayıs 2023 Salı 13:45
  • Almanya Başbakanından Solingen mesajı29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:45
  • Batı’da gözler Erdoğan’ın dış politikasında: Statüko mu değişim mi?29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:50
  • AB: Erdoğan’ı tebrik ediyoruz, birlikte çalışmaya hazırız29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15
  • NATO’dan açıklama: Diyalog kurulmalı28 Mayıs 2023 Pazar 22:59
  • İtalya’da itfaiye ilaçları afetzedelere böyle ulaştırdı28 Mayıs 2023 Pazar 17:13
  • Yüzlerce Alman, Rusya’dan ayrılmak zorunda27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:30
  • Sırbistan’da ordu teyakkuza geçti27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:29
  • AB’den Belarus’a Rusya tepkisi27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:37
  • İspanya'da 35 milyon seçmen yerel seçimler için pazar günü sandığa gidecek26 Mayıs 2023 Cuma 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti