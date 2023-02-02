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AB-Ukrayna Zirvesinde gündem mali ve askeri destek

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AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak.
AB-Ukrayna Zirvesinde gündem mali ve askeri destek

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna yönetimi, 3 Şubat’ta düzenlenecek zirve toplantısında, Ukrayna’nın AB üyelik süreci, Rusya’ya karşı savaşında AB’nin Ukrayna’ya desteği ve olası barış süreci gibi başlıklarda birçok konu görüşülecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Komisyonu üyelerinin çoğu, cuma günü Ukrayna’ya giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve hükümet üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantının yeri ve zamanı hakkında detaylı bilgiler güvenlik gerekçesiyle paylaşılmıyor.

Zirvenin sonunda Michel, von der Leyen ve Zelenskiy’in katılması beklenen basın toplantısı da yine aynı gerekçeyle canlı yayımlanmayacak.

24 Şubat 2022’de Rusya’nın saldırısıyla savaşın başlamasından sonra ilk kez düzenlenecek AB-Ukrayna Zirvesi’nin bitiminde sonuç bildirisi yayımlanacak.

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİ DE GÜNDEMDE

Zirve iki oturumdan oluşacak. Oturumların ilkinde Ukrayna’nın AB adaylığı, üyelik ve entegrasyon süreçleri ele alınacak. Savaşın başlamasından 4 ay sonra 23 Haziran 2022’de “AB adayı” statüsü verilen Ukrayna’nın kısa sürede üye olması beklenmiyor.

Diğer oturumda ise Rusya ile savaşan Ukrayna’ya AB’nin desteği ele alınacak. Bu kapsamda AB’nin 9 yaptırım paketinden sonra muhtemel yeni yaptırım paketi, bu çerçevede Kiev’in talepleri görüşülecek.

Ayrıca AB’nin askeri, mali, insani ve ekonomik yardımları da gündeme gelecek. AB’nin şu ana kadar doğrudan ve dolaylı yardımlarının 60 milyar avroyu bulduğu belirtiliyor. Bunun dışında AB ve G7 ülkelerinin dondurduğu Rusya Merkez Bankasına ait 300 milyar avroluk varlıkların Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılması meselesi de değerlendirilecek.

AB’nin eğitmeyi planladığı Ukrayna askeri sayısı da 15 binden 30 bine çıkarılacak. Zirve sonunda bunun ayrıntıları da paylaşılacak. 30 bin askerin eğitiminin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

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