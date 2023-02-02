AB, Ukrayna’ya askeri eğitim desteğini artırıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Ukrayna Askeri Yardım Misyonunun (EUMAM) toplam eğitilen Ukrayna askerlerinin sayısını 30 bine çıkaracağını duyurdu.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya savaşı Avrupa’ya geri getirdi, ancak Ukrayna savaşmaya devam ediyor. AB’nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu’nun (EUMAM) 15 bin Ukrayna askerini daha eğiterek EUMAM tarafından eğitilen toplam personel sayısını 30 bine çıkaracağını Başbakan Denys Şmıhal’e duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Borrell, AB’nin tehlike altındaki bölgelerdeki mayın temizleme çalışmalarını desteklemek için 25 milyon euro sağlayacağını da söyledi.