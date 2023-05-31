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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durum tehlikeli ve sürdürülemez

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durumun "tehlikeli ve sürdürülemez" olduğunu belirtti.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durum tehlikeli ve sürdürülemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) marjında, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüştü. 

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Twitter hesabındaki paylaşımında Kurti ve Lajcak ile yaptığı görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi ele aldıklarını duyurdu. 

Borrell, paylaşımında, "Mevcut durum tehlikeli ve sürdürülemez. Varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çalışmalarımıza geri dönebilmek için acilen gerilimin azaltılmasına ve diyalog yoluyla bir çözüme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. 

Kurti de Borrell ve Lajcak'ı etiketlediği Twitter paylaşımında, "Sırp milislerinin polise, (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) KFOR askerlerine ve gazetecilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu tekrar belirtildi." ifadesini kullandı. 

Başbakanı Kurti, paylaşımında ayrıca, "İleriye giden yol demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Temel Anlaşma'nın eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmasına dayanmaktadır." değerlendirmesini yaptı. 

Lajcak ise GLOBSEC kapsamında, "Batı Balkanlar'daki durumu ve Kosova'nın kuzeyindeki gerilim" üzerine görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ettiği Twitter paylaşımında, "Acilen siyasi bir çözüme ihtiyacımız var. Şiddet kabul edilemez." ifadelerine yer verdi. 

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR 

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti. 

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı. 

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı. 

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı. 

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. 

Bu arada, bölgede 26 Mayıs'ta başlayan gösteriler bugün de devam ediyor. 

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