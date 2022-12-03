ABD 750 milyon dolarlık hayalet uçağı tanıttı: Bugüne kadar en gelişmişi

Son yıllarda bütün ülkelerin savunma sanayi ve silah harcamalarında artış devam ederken, ABD’den dikkat çekici bir hamle geldi. ABD Hava Kuvvetleri, şaşalı bir lansman gecesi ile “bugüne kadar üretilen en gelişmiş hava aracı” olarak tanıtılan B-21 Raider isimli yeni nesil hayalet savaş uçağını tanıttı.

Palmdale California’da düzenlenen etkinlikte her bir uçağın 750 milyon dolara üretildiği belirtilirken, B-21 Raider’ın en uzun menzile sahip hayalet uçak olduğu da belirtildi. Kıtalararası savaşlarda kullanılabilecek bu savaş uçağının radarlarda görünmez olduğu da duyuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki Doolittle Raiders’tan ismini alan savaş uçağının geleneksel füze ve silahların yanı sıra termonükleer saldırıları da gerçekleştirebildiği belirtildi.

Northrop Grumman tarafından üretilen savaş uçağı California’da tanıtıldı.

ABD Hava Kuvvetleri’nin bu uçaktan en az 100 tane almayı planladığını ve B-1 ve B-2 savaş uçaklarını bununla değiştireceği belirtildi. Bu program kapsamında gelecek 30 yıl içerisinde 203 milyar doların ürün geliştirme, satın alma ve tamir etmeye harcanacağı kaydedildi.

Uçağın maliyetinin 750 milyon euro olduğu belirtildi.

Pentagon’un balistik nükleer füze, denizaltılar için savaş başlığı gibi yeni atılımlarda da bulunacağı ve bunun Çin ordusunun modernizasyon hızına yetişmek için yapıldığı belirtildi. Son raporlara göre Çin’in 2035 yılına kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olması bekleniyordu.