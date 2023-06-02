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ABD Başkanı Biden sahnede feci düştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü.
ABD Başkanı Biden sahnede feci düştü

ABD Başkanı Biden, Colorado’daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden’ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.

80 yaşındaki Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden’ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.

BIDEN’IN DURUMU İYİ

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Biden’ın iyi olduğunu ve Başkan’ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’ın günlük programını takip eden Beyaz Saray muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan’ın “tamamen iyi” hissettiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden’ın Washington DC’ye dönmek üzere uçağına binerken “kocaman gülümsediğine” dikkati çekti.

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