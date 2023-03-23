ABD, Biden hakkındaki cinsel taciz iddialarını konuşuyor

ABD’de bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, Başkan Joe Biden’ın geçmişte bir kadına yönelik cinsel taciz uyguladığı iddialarını gündeme taşıdı.

Eski Başkan Donald Trump’a verdikleri destek ile tanınan Temsilciler Meclisi üyesi Floridalı Cumhuriyetçi Matt Gaetz ile Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene, Biden’ın 1990’larda Senatör olduğu dönemde asistanı olarak çalışan Tara Reade adlı kadının, Başkan’ın o dönem kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili Kongre’ye yazılı bir röportaj vereceğini duyurdu.

Gaetz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Geçmişteki tutumlarıyla ilgili soruları yanıtlayan tek kişi Başkan (Donald) Trump olmayabilir” diyerek, Reade’nin Biden’ın kendisini geçmişte taciz ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Reade’nin, Kongre binasında kendisine cinsel saldırıda bulunan Biden’a fiziksel olarak direndiği iddialarını aktaran Gaetz, bu iddialarla ilgili inceleme yapılması gerektiğini savundu. Gaetz, konuyu Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer’e ilettiklerini ifade ederek, Reade’nin iddialarıyla ilgili Kongre’ye yazılı bir röportaj vereceğini ve bunu değerlendireceklerini bildirdi.

TRUMP’A YÖNELİK SUÇLAMALARA GÖNDERME

Tara Reade, 19 Mart’ta Twitter’dan, “Ne eski bir porno yıldızıyım ne de ‘sus payı’ aldım. Joe Biden 1993’te bana cinsel saldırıda bulunduğunda onun Senato’daki çalışanıydım. Bugüne kadar hiçbir soruşturma yapılmadı. Yalnızca medya ve troller beni hedef aldı.” iddiasını paylaşmıştı. Milletvekili Greene de kendisine destek vererek, Reade’yi Washington’a davet etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasıyla ilgili 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu. Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermemişti.

New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Diğer taraftan, 2017 yılından beri Temsilciler Meclisinde milletvekili olarak görev yapan Gaetz hakkında 2020 yılında 17 yaşında bir kızla ilişkiye girmek dahil seks ticareti yaparak federal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak 15 Şubat’ta Gaetz’in seks ticareti suçlamasından ceza almayacağı bildirilmişti.

Biden’ın ekibi, hakkında 2020 başkanlık seçimleri sürecinde de gündeme gelen “cinsel saldırı” iddialarını yalanlamıştı.