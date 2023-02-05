  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

ABD "casus balonu" vurdu

» »
ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"nun vurulduğu açıklandı.us balonu" vurdu
ABD "casus balonu" vurdu

ABD'li yetkililer, Çin’e ait olduğu iddia edilen ve ABD hava sahası üzerinde uçuş yapan yüksek irtifa istihbarat balonunun vurulduğunu açıkladı.

 

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ "CASUS BALONU" GERGİNLİĞİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.


ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." demişti.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin ABD'deki 'casus' balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti03 Şubat 2023 Cuma 20:44
  • ABD’den Ukrayna’da dengeleri değiştirecek plan03 Şubat 2023 Cuma 19:33
  • Bir anda gökyüzünde belirdi: Pentagon harekete geçti03 Şubat 2023 Cuma 15:29
  • ABD Başkanı Biden’ın evine FBI baskını01 Şubat 2023 Çarşamba 21:55
  • Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı: Avukatıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmiş01 Şubat 2023 Çarşamba 13:04
  • ABD Temsilciler Meclisinde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi01 Şubat 2023 Çarşamba 10:55
  • Çin ile ABD arasında bir ‘ziyaret’ krizi daha31 Ocak 2023 Salı 13:54
  • ABD'li General: İngiltere Ordusu Artık Üst Düzey Savaş Gücü Değil30 Ocak 2023 Pazartesi 19:56
  • AB’den dikkat çeken İran hamlesi: Terör listesine ekleyecekler30 Ocak 2023 Pazartesi 13:39
  • ABD’de Türkiye uyarısı: Galata, Taksim ve İstiklal’e dikkat çektiler30 Ocak 2023 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti