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ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin’de: Sağlıklı bir rekabet arayışındayız

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinde, ABD'nin Çin ile "kazanan hepsini alır" yaklaşımından ziyade her iki ülkenin de yararına olan adil kurallara dayalı sağlıklı bir rekabet arayışında olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin’de: Sağlıklı bir rekabet arayışındayız

Çin ziyaretine devam eden ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yellen ve Li’nin görüşmesi “samimi ve yapıcı” geçti.

Görüşmede, endişe duyulan konuları gündeme getiren Yellen, ABD’nin Çin ile her iki ekonomiye de fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik rekabet isteğini görüştü.

Yellen, dünyanın en büyük iki ekonomisinin küresel makroekonomik ve finansal konularda yakın iletişim kurmasının, düşük gelirli ve gelişmekte olan ekonomilerdeki borç sıkıntısı ve iklim finansmanı dahil küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

“SAĞLIKLI BİR EKONOMİK REKABET ARAYIŞINDAYIZ”

Yellen, görüşmede yaptığı konuşmada, “Kazanan hepsini alır değil, adil kurallarla zaman içinde her iki ülkeye de fayda sağlayabilecek sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışındayız.” ifadesini kullandı.

ABD ve Çin’in hem kendi ülkelerine hem de dünyaya karşı iş birliği yapmak ve liderlik göstermekle yükümlü olduğu önemli küresel zorluklar da bulunduğuna işaret eden Yellen, “ABD, belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu durumlarda aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak herhangi bir anlaşmazlığın, ikili ekonomik ve finansal ilişkilerimizi gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yellen, Çin ziyareti kapsamında ülkede faaliyet gösteren 10’dan fazla ABD’li şirketle de yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Amerikalı işçileri ve işletmeleri desteklemek için Çin ile ticaret ve yatırımın önemini vurgulayan Yellen, piyasaya erişimin önündeki engeller, Çin’in piyasa dışı araçları kullanması ve son aylarda ABD’li firmalara karşı alınan cezai tedbirler dahil olmak üzere endişelerini dile getirdi. 

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