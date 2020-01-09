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ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

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ABD tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta ABD'nin İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğu belirtildi.
ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıklaması sonrası İran ile ABD arasındaki tansiyon bir nebze düşerken, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup gönderildiği bildirildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft imzalı mektupta ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak gördüğüne işaret edildi.

Mektupta ABD'nin İran ile uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlike altında kalmaması ya da İran ile gerilimin tırmandırılmaması için "ön koşul olmadan görüşmeye hazır" olduğu belirtildi. 

Craft mektupta Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesini BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdı ve ABD'nin Ortadoğu'da personelini ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 51. maddesi BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi gerekli önlemleri alıncaya dek meşru müdafaa hakkı tanıyor.

İran tarafından yapılan açıklamada da İran'ın BMGK'ye mektup göndererek misillemede bulunduğu füze saldırısını BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdığı belirtildi. Diplomatlar ABD'nin mektubunun İran'ın mektubundan sonra geldiğini kaydetti.

İran BM Daimi Temsilcisi Mecid Takht Ravançi'nin mektupta Tahran'ın "savaşı tırmandırmak istemediğini" ancak meşru müdafaa hakkı kapsamında "Irak'taki bir Amerikan üssünü hedef alarak orantılı bir askeri yanıt verdiğini" kaydetti. Ravançi operasyonda sivil halka zarar verilmediğini belirtti.

Saldırı beklentisi

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence CBS News kanalına verdiği söyleşide ABD'nin İran'ın müttefik milis gruplara ABD'ye saldırmamaları konusunda telkinde bulunduğu yönünde istihbarat aldıklarını kaydetti. Ancak ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley kendisi ve ordudaki çalışma arkadaşlarının Irak'taki Şii milis grupların Irak ve Suriye'de bulunan ABD önderliğindeki birliklere saldırmasını beklediklerini söyledi.

Irak kaynakları çarşamba günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldığını açıkladı.

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