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ABD İran'la çatışmaya girecek mi?

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Trump, İsrail-İran geriliminin gölgesinde “İran’ı vurma” seçeneğini masada tutuyor. ABD donanması Doğu Akdeniz ve Umman Denizi’ne yığınak yaparken gözler Beyaz Saray’ın kararında.
ABD İran'la çatışmaya girecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında artan gerilimin gölgesinde, İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Beyaz Saray’daki kritik güvenlik toplantısının ardından ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekti.

Trump, salı günü yaptığı paylaşımda, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerini bildiklerini ancak şu an için doğrudan bir adım atmadıklarını belirterek, “Koşulsuz teslim olun!” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamaları, İran’a yönelik olası bir ABD müdahalesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Bölgeye askeri yığınak

ABD, resmi olarak İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına katılmadığını açıklasa da, Doğu Akdeniz ve Umman Denizi'ndeki askeri yığınak olası bir müdahaleye hazırlık olarak yorumlanıyor.

Üçüncü bir ABD destroyeri Doğu Akdeniz’e konuşlandırıldı.İkinci bir uçak gemisi görev grubu ise Umman Denizi’ne yönlendirildi. Pentagon, bu hareketliliğin savunma amaçlı olduğunu savunurken, askeri kaynaklar bu konumlanmanın ABD’yi olası bir çatışmaya dahil olma konusunda avantajlı bir pozisyona taşıdığı görüşünde.

İsrail-İran hattında can kaybı artıyor

İsrail ile İran arasında süren karşılıklı saldırılarda can kaybı da yükseliyor. İran’daki ölü sayısının 450’nin üzerine çıktığı bildiriliyor. İsrail tarafında ise en az 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Atom Ajansı, İsrail’in Natanz’daki İran’ın en büyük yer altı nükleer zenginleştirme tesisini vurduğunu doğruladı. İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’da santrifüj üreten bir tesisi de hedef aldı.

İsrail'in uzun menzilli füzelere karşı kullandığı Arrow savunma sisteminin stoklarının azaldığı belirtilirken, bu durum Tel Aviv’in savunma kapasitesine yönelik kaygıları artırıyor.

Almanya'dan dikkat çeken açıklama

Almanya Başbakanı, İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’in “diğer ülkelerin yapmaya cesaret edemediği işleri” üstlendiğini ifade etti.

ABD müdahale edecek mi?

Trump’ın açıklamaları ve bölgedeki askeri hareketlilik, ABD’nin yakın zamanda İran’a doğrudan bir müdahalede bulunup bulunmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Washington yönetimi henüz kesin bir adım atmamakla birlikte, İran üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor. ABD’nin bölgeye müdahalesi, hem İran’ın olası geri adımları hem de İsrail saldırılarının seyri doğrultusunda netlik kazanacak.

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