ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka planını yazdı

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürme kararını 27 Aralık'ta İran'ın desteklediği milislerin Irak'ta bir ABD üssüne roketatarla saldırarak ABD'li müteahhiti öldürmesinden sonra aldığını belirtti.

Bloomberg'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, saldırıdan kısa süre sonra üç danışmanından Süleymani'yi öldürmek için bir plan yapmalarını istedi. Kaynaklardan birine göre Trump, İran'ın ABD vatandaşını öldürmesini kırmızı çizgi olarak görüyordu ve Fransa'dan ile diğer müttefiklerinden ABD vatandaşlarının öldürülmemesi için Tahran'ı uyarmasını istedi.

Saldırı planlanırken Trump'a en yakın isimler geçici özel kalem müdürü Mick Mulvaney, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Noel ve yeni yıl tatili sebebiyle ülkenin farklı noktalarında olduğu belirtildi. Kaynaklara göre bu isimler Süleymani'ye yapılacak hava saldırısını planlarken güvenli özel bir hat kullandı.

Trump'ın kararının önceden sızmaması için planlama sürecine çok az kişinin dahil edildiği ifade edildi. Planlama sürecinde Trump, normal tatil aktivitelerini sürdürdü. Başkan'ın Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin kuşatıldığı gün dışında zamanını çoğunlukla golf oynayarak geçirdiği bildirildi. Saldırı hakkında hiçbir yabancı hükümete bilgi verilmedi.

Bir ABD yetkilisi Süleymani'nin saldırıya giden süreçte direkt olarak izlenmediğini ancak havalimanında olacağına dair istihbarat aldıklarında saldırının tarihini belirlediklerini ifade etti. Konuyla ilgili bilgili iki kaynak, "Süleymani Bağdat'taki havalimanına indiği anda ABD'nin haberi olacaktı" dedi.

Operasyon hakkında ABD'nin yasama organı Kongre'ye de haber verilmedi. Bu karar, birçok Demokrat'ın tepkisini çekmişti.