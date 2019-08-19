ABD Kübalı doktorlar için ödül koydu: 3 milyon dolar

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma'da yayımlanan bir habere göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (Usaid), adadaki ve ada dışındaki örgütlere, Kübalı doktorların uluslararası faaliyetlerini takip etmeleri; zorla çalıştırma ve insan hakları ihlalleri ile ilgili "araştırma, bilgi toplama ve yurtdışındaki yardım faaliyetlerine katılan Küba sağlık personelinin faaliyetlerini izleyerek raporlamaları halinde 3 milyon dolar vereceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri’nin yaptığı açıklamaya göre 20 Haziran tarihinde Küba, insan ticaretine izin veren ülkeler listesine alındı. ABD’nin Küba’yı listeye alma nedeni ise ülke dışında görevlendirilen sağlık çalışanlarının faaliyetinin ABD’ye göre “insan ticareti” ve “zorla çalıştırma” kapsamında değerlendirilmesi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel twitterda konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “ABD, dünya halklarının hayatını kurtaran Küba’ya zulmetmek için 3 milyon dolar ayırmış. İnsani değerleri anlamamak, yalancılık, kötülük ve emperyalist kibir. Kübalı doktorların yürüttüğü faaliyetler Küba’dır.” açıklamasında bulundu. Díaz-Canel basına yaptığı açıklamada ise Latin Amerika ülkeleri arasındaki dayanışmanın, insanlık için ve asil meşru işbirliğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Kübalı doktorlar, ebola ile mücadele çalışmaları ve yaşanan doğal afetler sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerinde yürüttükleri hayat kurtaran faaliyetler ile biliniyorlar.