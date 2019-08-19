  • BIST 96.553
  • Altın 268,705
  • Dolar 5,5825
  • Euro 6,1987
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD Kübalı doktorlar için ödül koydu: 3 milyon dolar

» »
ABD Kübalı Doktorların Faaliyetleri Hakkında 'İstihbarat' toplayanlara 3 Milyon Dolar Ödül dağıtmayı planlıyor.
ABD Kübalı doktorlar için ödül koydu: 3 milyon dolar

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma'da yayımlanan bir habere göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (Usaid), adadaki ve ada dışındaki örgütlere, Kübalı doktorların uluslararası faaliyetlerini takip etmeleri; zorla çalıştırma ve insan hakları ihlalleri ile ilgili "araştırma, bilgi toplama ve yurtdışındaki yardım faaliyetlerine katılan Küba sağlık personelinin faaliyetlerini izleyerek raporlamaları halinde 3 milyon dolar vereceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri’nin yaptığı açıklamaya göre 20 Haziran tarihinde Küba, insan ticaretine izin veren ülkeler listesine alındı. ABD’nin Küba’yı listeye alma nedeni ise ülke dışında görevlendirilen sağlık çalışanlarının faaliyetinin ABD’ye göre “insan ticareti” ve “zorla çalıştırma” kapsamında değerlendirilmesi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel twitterda konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “ABD, dünya halklarının hayatını kurtaran Küba’ya zulmetmek için 3 milyon dolar ayırmış. İnsani değerleri anlamamak, yalancılık, kötülük ve emperyalist kibir. Kübalı doktorların yürüttüğü faaliyetler Küba’dır.” açıklamasında bulundu. Díaz-Canel basına yaptığı açıklamada ise Latin Amerika ülkeleri arasındaki dayanışmanın, insanlık için ve asil meşru işbirliğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Kübalı doktorlar, ebola ile mücadele çalışmaları ve yaşanan doğal afetler sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerinde yürüttükleri hayat kurtaran faaliyetler ile biliniyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El Paso saldırısında eşini kaybeden adam, ‘ailesi olmadığı için’ cenazeye kent halkını çağırdı15 Ağustos 2019 Perşembe 18:47
  • ABD polisi, davetli olmadığı düğünlere gidip hediyeleri çalan kadını arıyor15 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
  • Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinden kadın elbiseli Bill Clinton tablosu çıktı15 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
  • Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum15 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
  • ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı15 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  • Sputnik:Rusya, nükleer kapasiteli 2 'Beyaz Kuğu'yu ABD sınırına gönderdi14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
  • Epstein'in ölümü tartışma yarattı13 Ağustos 2019 Salı 16:50
  • ABD, 17 denizcinin ölümü sonrası gemilerdeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırıyor13 Ağustos 2019 Salı 11:58
  • BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri13 Ağustos 2019 Salı 11:56
  • Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor, seçime gidiliyor13 Ağustos 2019 Salı 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti