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ABD Kuzey Kore'den hızlı adım bekliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore tamamen nükleer silahlardan arınmadan ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını açıkladı. Pompeo “Kim Jong Un'un durumun aciliyetinin farkında olduğuna inanıyoruz" dedi.
ABD Kuzey Kore'den hızlı adım bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong Un arasında Singapur'da gerçekleşen ve kalıcı barış taahhüdü ile sonuçlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Güney Koreli ve Japon mevkidaşları ile Seul'de bir araya geldikten sonra basın toplantısında konuşan Pompeo, "Kim Jong Un'un durumun aciliyetinin farkında olduğuna inanıyoruz, bu işi bir an önce gerçekleştirmemiz lazım" dedi.

Pompeo, aynı gün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılına kadar Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda "önemli" adımlar attığını görmeyi umduklarını söylemişti. Pompeo basın toplantısında ayrıca "süreç tamamlanmadan Pyongyang’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağını” belirtmişti.

ABD Başkanı Trump Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kuzey Kore artık bir tehdit değildir” ifadesini kullanmıştı. Ancak ABD ile Kuzey Kore arasındaki anlaşma belgesinde Pyongyang'ın ne zaman ve nasıl silahsızlanacağına ilişkin ayrıntıların yer almaması eleştirilere neden oluyor. Bu eleştiriler sürerken Pompeo, ABD'nin "Kuzey Kore'nin tamamen, geri dönüşsüz ve denetlenebilir bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması" hedefinden taviz vermeyeceğini belirtti.

ABD-Güney Kore tatbikatları

ABD Başkanı Trump, Kim ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Kuzey Kore ile müzakereler devam ettiği süre boyunca Güney Kore ile birlikte yürüttükleri "provokatif” askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyun Wha basın toplantısında "bu konunun askeri yetkililere bırakılacağını" ifade etti ve ABD ile olan işbirliğinin "her zamanki gibi güçlü bir şekilde” devam ettiğini söyledi. 

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da  ABD ile Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatların askıya alınmasının Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma konusunda atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Çarşamba günü açıklama yapan Japonya Savunma Bakanı ise "tatbikatların bölge güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu" ifade etmişti.

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