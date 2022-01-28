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ABD’ li Senatörlerden Biden’ a Türkiye’ deki Sansürle Mücadele Çağrısı

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ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun dün açıkladığı raporda Türkiye, dijital içeriklere yönelik sansürün ABD şirketlerinin faaliyetlerini kısıtladığı ülkeler arasında yer aldı.
ABD’ li Senatörlerden Biden’ a Türkiye’ deki Sansürle Mücadele Çağrısı

ABD'de üst düzey senatörler, Başkan Joe Biden'a Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin uyguladığı sansürle mücadele etme çağrısı yaptı.

Federal hükümete bağlı ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) dün açıkladığı bir raporda Türkiye, Rusya, Çin, Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde son 5 yılda özellikle dijital içeriklere yönelik sansürün ABD şirketlerinin faaliyetlerini kısıtladığı belirtildi.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in haberine göre raporda, bu ülkelerin Google ve Apple gibi ABD şirketleri için önemli pazarlar olduğuna dikkat çekildi.

ABD Senatosu'na bağlı Finans Komitesi Başkanı Demokrat Ron Wyden ve Cumhuriyetçi Senatör Mike Crapo, raporun yayınlanmasının ardından ABD yönetimine bu ülkelerde uygulanan sansürle mücadele için ticaret araçlarını kullanma çağrısı yaptı.

‘TÜRKİYE’DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GERİLİYOR’

Raporda, Türkiye'nin 2016'dan bu yana sansürü artırdığı, ifade özgürlüğünün de hızla gerilediği belirtiliyor. Ayrıca çok sayıda internet sitesinin engellendiği, sosyal medyaya baskı uygulandığı, birçok gazeteci, aktivist ve muhalifin hapse atıldığı ifade ediliyor.

Bloomberg, ITC raporunun temmuzda yayınlanması beklenen ikinci kısmında, sansürün şirketler üzerindeki ekonomik etkisini önlemeye dönük tedbirlerin de yer alacağını yazdı.

Raporun, daha önce Çin'e yönelik gümrük tarifelerine yol açan Ticaret Yasası kapsamında karar alınmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Demokrat Ron Wyden, yaptığı açıklamada Çin'deki sansür mekanizmasına dikkat çekerek “Çin'de ifade özgürlüğünü engelleyen yasaların Amerikan medyasını ve teknoloji şirketlerini de engellemesi bir tesadüf değil” dedi.

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