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ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak

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ABD Hazine Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun Mali'deki liderine yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner grubunun Mali'deki lideri Ivan Maslov'a yaptırım uygulanmasına gerekçe olarak, "Kremlin'in Ukrayna'daki Rus güçlerine silah sevkiyatı için Batı Afrika ülkesi Mali'yi kullanması" gösterildi.

Açıklamada, Maslov'un, yabancı tedarikçilerden Ukrayna'daki Rus güçlerine teslim etmek üzere mayın, insansız hava aracı ve çeşitli silah sistemleri satın almaya çalıştığı belirtildi.

ABD'nin herhangi bir ülkenin Wagner grubu aracılığıyla Rusya'ya yardım etme çabalarına karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Wagner grubu, Ukrayna'da kullanılmak üzere askeri teçhizat edinme çabalarını gizlemeye çalışıyor, buna Mali'deki faaliyetleri de dahil." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Yaptırımlar Wagner grubunun küresel faaliyetlerini destekleyen kilit bir yöneticinin kimliğinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Nelson, Afrika kıtasındaki Wagner grubu varlığının bölgedeki ülkeler için istikrar bozucu olduğunu kaydetti

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