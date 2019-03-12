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ABD Ordusu: Katil robotlardan korkmayın

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ABD Savunma Bakanlığı, silahlı robotların ateş etmesinde nihai kararı hep insanların vereceğini açıkladı
ABD Ordusu: Katil robotlardan korkmayın

Bakanlığın açıklaması, savaş meydanlarında kendi hedeflerini seçebilen silah platformlarıyla ilgili planların ortaya çıkmasıyla birlikte geldi.

Planlarda, yapay zeka alanındaki gelişmeler kullanılarak mevcut hedefleme sistemlerinin güncellenmesi öngörülüyor.

ABD, silahlı robotları yönetme kurallarının hala geçerli olduğunu ve robotların hareketlerini veto etme gücünün insanlarda olacağını belirtti.

Hedefe kilitlenme

Savunma Bakanlığı'nın planlarında, kara muharebe araçlarında silah kullanan askerlere yardımcı olan mevcut İleri Hedefleme ve Ölümcül Otomatik Sistemi'nin (Atlas) güncellenmesi hedefleniyor.

ABD Ordusu, "mevcut manuel süreçten üç kat daha hızlı hedefleri bulan, tespit eden ve kilitlenen" hedefleme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olması için ticari ortaklar alıyor.

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