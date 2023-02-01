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ABD Temsilciler Meclisinde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisinde, koronavirüs salgını üzerine ilan edilen "ulusal acil durumun" derhal sona ermesini öngören "Salgın Bitti" başlıklı yasa tasarısı kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisinde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, Koronavirüs salgını nedeniyle Donald Trump'un başkan olduğu 2020 yılında ilan edilen "halk sağlığıacil durumu" halinin derhal sona erdirilmesini öngören yasa tasarısını oyladı.

"Salgın Bitti" başlığını taşıyan yasa tasarısı, 210 "hayır" oyuna karşın 220 "evet" oyu ile kabul edildi.

Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl " Koronavirüs salgını bitti." açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, dün yaptığı açıklamada, Koronavirüs nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

Söz konusu tasarının Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor. Ancak Senato'dan da geçerse Biden, tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

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