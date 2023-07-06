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ABD, Ukrayna'daki nükleer santraldeki koşulları yakından takip ediyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili, santraldeki koşulları bir süredir yakından izlediklerini ve santralin yakınında savaş olmaması gerektiğini söyledi.
ABD, Ukrayna'daki nükleer santraldeki koşulları yakından takip ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili karşılıklı ithamlarda bulunmasıyla ilgili, santraldeki koşulları bir süredir yakından izlediklerini ve santralin yakınında savaş olmaması gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili, NATO'nun açık kapı politikasına bağlı olduklarına ancak bu konudaki bir kararın ittifak üyeleriyle birlikte alınabileceğine işaret etti.

NATO müttefikleri ile Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu hedefini toplu olarak nasıl destekleyebileceklerini görüştüklerini aktaran Jean-Pierre, "Başkan (Biden) birçok kez bunu söyledi. Ukrayna, ittifaka katılmadan önce herhangi bir NATO ülkesiyle aynı standartları karşılamak için reformlar yapmak zorunda." dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın, Ukrayna'nın bunu yapabileceğini düşündüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine ilişkin açıklamaları da Jean-Pierre'e soruldu.

Santraldeki durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Jean-Pierre, Rus askerinin nükleer santrali kontrol etmeye devam etmesinin "tehlikeli olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre, nükleer santralin yakınında herhangi bir çatışma olmaması gerektiğini vurguladı.

Santralle ilgili çıkan son haberlerle ilgili ise Jean-Pierre, paylaşacak yeni bir bilgileri olmadığını bildirdi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Türkiye ile Macaristan'ı İsveç'in NATO'ya mümkün olan en kısa sürede üyeliği konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Jean-Pierre, İsveç'in Üçlü Mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.

Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü ve yetenekli bir savunma ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili ise Jean-Pierre, "Kur'an'ın yakılması, hepinizin bildiği üzere Başkan'ın da kesinlikle katılacağı gibi, hayal kırıklığına uğratıcı." dedi.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılara ilişkin bir soruya Jean-Pierre, "İsrail'in güvenliğini ve halkını Hamas'a, Filistinli İslami Cihad'a ve diğer terörist gruplara karşı savunma hakkını kesinlikle destekliyoruz." yanıtını verdi.

Jean-Pierre, diğer yandan, sivillerin korunması için mümkün olan tüm adımları atmanın ve sivil nüfusa elektrik, su gibi kritik hizmetlerin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

İsrail'in "yakın bir müttefik ve ortak" olduğunu söyleyen Jean-Pierre, bu kapsamda İsrailli yetkililerle düzenli temas halinde olduklarını bildirdi.

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