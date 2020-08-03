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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Rusya'ya hangi durumda yaptırım uygulanmayacağını açıkladı

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Rusya'ya hangi durumda yaptırım uygulanmayacağını açıkladı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Rusya'ya hangi durumda yaptırım uygulanmayacağını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Rusya'nın yurtdışında saldırganlıktan kaçınması ve ABD ile Avrupa'nın dostane partneri olması halinde Moskova'ya yaptırım uygulamaya gerek kalmayacağını söyledi.

Washington Post için bir makale kaleme alan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara değindi.

O'Brien, "Ronald Reagan döneminden beri hiçbir başkan Moskova'ya karşı bu kadar kararlı bir duruş sergilemedi. Trump, Reagan gibi Rusya'yla ilişkilerde yeni bir yol açıyor. Bu yeni yolda Rusya, yurtdışında saldırganlıktan kaçınacak ve ABD ile Avrupa'nın dostane partneri olacak. Böyle bir dünyada Rusya'ya yaptırıma gerek kalmayacak ve ülkeler arasında ticaret artacak. Ruslar, ABD'liler ve tüm dünya bu tür ilişkilerden kazançlı çıkacak" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA DİYALOG KURABİLİR'

Rusya ile ABD arasındaki potansiyel işbirliğine yönelik görüşlerini paylaşan O'Brien, iki ülkenin önümüzdeki aylarda terörle mücadele konusunda diyalog kurabileceğini kaydetti.

Hem Rusya hem de ABD'nin kendi topraklarında aşırıcılık eylemlerine maruz kaldığını anlatan O'Brien, "ABD'li yetkililer, muhtemelen önümüzdeki aylarda bu konuları ele almak üzere Rusya'daki meslektaşlarıyla konuşacak" dedi.

'RUSYA VE ÇİN'LE NÜKLEER ANLAŞMA YAPMAYI UMUYORUZ'

Bu arada O'Brien, Rusya ve Çin'le tüm nükleer silahları kısıtlayan bir anlaşma yapmayı umduklarını söyledi.

O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziranda ABD ve Rusya, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START-3 Anlaşması) ilişkin müzakerelere başladı. ABD, ihtiyatlı bir iyimserlik içinde Rusya ve Çin'le tüm nükleer silahları kısıtlayan bir çerçeve anlaşma yapabileceğini düşünüyor."

NÜKLEER ALANDA MEVCUT TEK ANLAŞMA START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

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