  • BIST 5.409,38
  • Altın 1353.992
  • Dolar 21.493
  • Euro 23.1568
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

ABD ve Çin savaş gemileri arasında korkutan gerilim

» »
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), ABD muhrip gemisinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş gerçekleştirdiği sırada, Çin savaş gemisinin ABD gemisine yakın bir noktada tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu. O anların görüntüsü paylaşıldı.
ABD ve Çin savaş gemileri arasında korkutan gerilim

USINDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, ABD muhrip gemisi USS Chung-Hoon (DDG 93) ve Kanada Kuvvetlerinde hizmet veren HMCS Montreal (FFH 336) fırkateyninin 3 Haziran’da uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sularda güneyden kuzeye doğru rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdiği belirtildi.

Geçiş sırasında Çin’e ait savaş gemisi PLA(N) LUYANG III DDG 132’nin (PRC LY 132), Chung-Hoon civarında tehlikeli manevralar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Çin gemisinin ABD gemisine yaklaşık 137 metre yaklaştığı ve ABD gemisinin de rotasını koruyarak çarpışmayı önlemek için hızını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “LY 132’nin en yakın yaklaşma noktası 137 metreydi ve eylemleri uluslararası sularda güvenli geçişe ilişkin denizcilik ‘Trafik Kuralları’nı ihlal ediyordu. Chung-Hoon ve Montreal’in Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD-Kanada’nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan ortak bağlılığını göstermektedir. ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçar, seyreder ve faaliyet gösterir” denildi.

ABD VE ÇİN SAVUNMA BAKANLARI SİNGAPUR’DAYDI

Öte yandan Tayvan Boğazındaki olay, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Li Şangfu’nun yıllık savunma konferansı için Singapur’da bulundukları bir günde meydana geldi.

Singapur’da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Shangri-La Diyalogu’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunması tüm dünyanın çıkarına. Ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliği buna bağlıdır. Dünya çapında gezinme özgürlüğü de öyle. Şüphesiz ki, Tayvan Boğazı’ndaki çatışma yıkıcı olur. Çin Halk Cumhuriyeti ile özellikle de savunma ve askeri liderlerimiz arasında açık iletişim hatları elzemdir. Diyalog bir ödül değildir. Bir gerekliliktir. Ve ne kadar çok konuşursak, krize veya çatışmaya yol açabilecek yanlış anlamalardan ve yanlış hesaplamalardan o kadar çok kaçınabiliriz” dedi.

Aynı zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ise “Çin ve ABD’nin iyi geçinmesinin doğru yolu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere üç ilkeyi takip etmektir” diye konuştu.

UÇAK GERİLİMİ

Birkaç gün önce de Çin ve ABD arasında uçak gerilimi yaşanmıştı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından gereksizce agresif bir manevrayla engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınlamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden, silah şiddetine karşı Kongre’yi harekete çağırdı03 Haziran 2023 Cumartesi 16:49
  • ABD’de silahlı saldırı terörü: 5 ayda binlerce kişi öldü02 Haziran 2023 Cuma 22:25
  • ABD Başkanı Biden sahnede feci düştü02 Haziran 2023 Cuma 15:14
  • BM 78. Genel Kurul Başkanlığı’na Dennis Francis seçildi02 Haziran 2023 Cuma 11:05
  • FBI, Biden’la ilgili o belgeyi Kongre’ye vermedi31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:51
  • Çin, ABD'nin iki ülke savunma bakanlarının görüşmesine yönelik talebini reddetti30 Mayıs 2023 Salı 18:09
  • ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:59
  • Harris, ABD’de bir ilki gerçekleştirdi28 Mayıs 2023 Pazar 13:05
  • ABD’de ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar28 Mayıs 2023 Pazar 09:34
  • ABD’den İsveç, Norveç ve Finlandiya’ya kritik ziyaret26 Mayıs 2023 Cuma 20:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti