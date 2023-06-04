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ABD ve Kanada donanmaları, Tayvan Boğazı boyunca ortak görev yürütüyor

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ABD Donanması bugün, ABD ve Kanada’ya ait savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bu, Çin'in kendi topraklarının bir parçası olduğunu söylediği Tayvan konusunda Pekin ile Washington arasında yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde geldi.
ABD ve Kanada donanmaları, Tayvan Boğazı boyunca ortak görev yürütüyor

7. Filo açıklamasında, “Güdümlü füze avcısı USS Chung Hoon ve Kanada savaş gemisi HMCS Montreal, uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyir ve uçuş özgürlüğünün uygulandığı sulardan rutin bir geçiş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Chung Hoon ve Montreal’in Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ABD ile müttefiklerinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi taahhüdünü gösterdiği aktarıldı.

Her ay düzenli olarak ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçerken ABD ve Kanada gemilerinin boğazdan birlikte geçişinin bir ilki temsil ettiği ifade edildi.

Yaşanan gelişme ABD ve Çin savunma bakanlarının Singapur'da düzenlenen en önemli Asya güvenlik zirvesi olan Shangri-La diyalog toplantısına katıldığı sırada geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, zirve sırasında Çin'i askeri müzakerelere katılmayı reddettiği için eleştirdi.

Çin ordusu, gemilerin Tayvan Boğazı'ndaki geçişleriyle ilgili henüz yanıt vermedi ancak geçişleri rutin olarak kınıyor.

Tayvan Boğazı’ndaki bir ABD-Kanada misyonunun bu tür son adımı Eylül ayında gerçekleşmişti.

Çin, Taipei hükümetinin şiddetle reddettiği Pekin'in egemenlik iddialarını Tayvan'ı kabul etmeye zorlamak amacıyla askeri ve siyasi baskısını yoğunlaştırıyor.

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