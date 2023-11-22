  • BIST 8019.85
  • Altın 1854.709
  • Dolar 28.8161
  • Euro 31.375
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

ABD yönetimi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasından memnun

» »
ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.
ABD yönetimi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasından memnun

Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladığını duyurdu

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasını eleştiren bildiri14 Kasım 2023 Salı 09:44
  • Biden ve yönetimine Filistinlilere "soykırımı" önleyemediği için dava açıldı14 Kasım 2023 Salı 09:43
  • Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adlı yapay zeka modelini tanıttı09 Kasım 2023 Perşembe 11:28
  • ABD'de polisten kaçan otomobil sürücüsünün yaptığı kazada 8 kişi öldü09 Kasım 2023 Perşembe 09:58
  • Bazı ABD'li diplomatların hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirdiği iddia edildi08 Kasım 2023 Çarşamba 10:47
  • Araştırmacılar, kedilerin 276 farklı yüz ifadesi olduğunu keşfetti02 Kasım 2023 Perşembe 11:26
  • ABD, yapay zekanın risklerini önlemek için kararname yayımladı30 Ekim 2023 Pazartesi 20:00
  • ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok30 Ekim 2023 Pazartesi 10:32
  • Musk'tan 'ironik' İran paylaşımı28 Ekim 2023 Cumartesi 13:25
  • Araştırma: AB’deki siyahların neredeyse yarısı ırkçılığa maruz kalmış25 Ekim 2023 Çarşamba 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti