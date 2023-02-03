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SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı

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ABD'de, antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyon salgınıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle reçetesiz satılan göz damlalarının kullanılmaması tavsiyesinde bulunuldu.
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 1 kişinin ölümüne neden olan, şu ana kadar 12 eyalette 55 kişi de görülen enfeksiyon salgını hakkında uyarı yapıldı.

Açıklamada, sağlık araştırmacılarının söz konusu enfeksiyon ile reçetesiz satılan göz damlaları arasında ilişki tespit ettiği kaydedilerek insanlara göz sulandırıcı suni damla kullanmamaları konusunda tavsiyede bulunuldu.

Enfeksiyonlara "Pseudomonas aeruginosa" adlı bir bakterinin neden olduğuna ve endişe verici şekilde standart antibiyotik tedavisine direnç gösterdiğine dikkat çekildi.

Bakterilerin, özellikle EzriCare Suni Damla adlı markanın şişelerinde tespit edilmesi üzerine söz konusu şirket, salgın ile ürünleri arasında bir bağ olduğu yönünde ellerinde bilgi olmadığı ancak tedbir olarak satışları durdurdukları ve CDC yetkilileri ile yakın çalışacakları açıklamasını yaptı.

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