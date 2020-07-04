ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

ABD’nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahları saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Alabama eyaletindeki Hoover kentinde Riverchase Galleria alışveriş merkezine düzenlenen saldırı sonrası tahliye edilen alışveriş merkezinin cumartesi günü kapalı olacağı belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alışveriş merkezinin saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Öğleden sonra alışveriş merkezimizde meydana gelen trajik olay nedeniyle oldukça üzüntülüyüz" ifadeleri yer aldı.