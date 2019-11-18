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ABD’de ‘Breaking Bad’ denemesi: İki kimya doçentine metamfetamin üretiminden gözaltı

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ABD’de ‘Breaking Bad’ denemesi: İki kimya doçentine metamfetamin üretiminden gözaltı
ABD’de ‘Breaking Bad’ denemesi: İki kimya doçentine metamfetamin üretiminden gözaltı

ABD’nin Arkansas eyaletinde iki kimya doçenti, okul laboratuvarında metamfetamin ürettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi’nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ve 40 yaşındaki Bradley Allen Rowland’ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

Okulun iletişim bölümü dekan yardımcısı Tina Hall, 8 Ekim’deki ihbarın ardından kapatılan laboratuvarın uzmanlarının yardımıyla havalandırılarak 29 Ekim’de yeniden açıldığını söyledi.

Polis, iki öğretim görevlisi hakkında ‘sentetik uyuşturucu imal etmek’ ve ‘uyuşturucu yapımı malzemeleri kullanmak’ suçlarından dava açılmasının beklendiğini söyledi.

Breaking Bad dizisini anımsattı

Olay Amerika’da AMC kanalında 2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve Walter White isimli bir kimya öğretmeninin öyküsününün anlatıldığı ‘Breaking Bad’ dizisini hatırlattı.

Bryan Cranston’ın canlandırdığı ve akciğer kanseri olduğunu öğrenen White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlıyor.

 

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