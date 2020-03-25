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ABD'de ekonomik teşvik planı: Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılanların maaşını 4 ay boyunca hükûmet ödeyecek

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ABD'de ekonomik teşvik planı: Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılanların maaşını 4 ay boyunca hükûmet ödeyecek
ABD'de ekonomik teşvik planı: Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılanların maaşını 4 ay boyunca hükûmet ödeyecek

ABD'de muhalefetin baskısıyla yeni ekonomik teşvik planına yapılan eklemelere göre plan yürürlüğe girdiğinde Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılan işçilere 4 ay boyunca maaş verilecek.

Senato'da azınlıktaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile yaptıkları görüşmeler sonucunda "Steroid yapılmış bir işsizlik sigortası" üzerinde anlaştıklarını ifade etti.

Plana göre işten çıkarılanlar eski iş verenlerinden sağlık yardımı alacak ve dört ay boyunca devletten tam maaşını almaya devam edecek.

Schumer, "4 ay maaş verilmesini teklif ettik, sanırım bunun üzerinde anlaşacağız" dedi.

Schumer anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

New York Times, tarafların planın üzerindeki son detayları görüştüklerini ifade etti.

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