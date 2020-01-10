  • BIST 118.664
  • Altın 294,345
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü

» »
ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü
ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BİN 300 VAKA VAR

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1.300'e yaklaştığı belirtildi. Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

SEBEP, ELEKTRONİK SİGARA CİHAZI YA DA İÇERİSİNDEKİ MADDE

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar, nisanda ortaya çıkmıştı. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor10 Ocak 2020 Cuma 15:19
  • Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı10 Ocak 2020 Cuma 11:22
  • Dünyanın en büyük kızamık salgını: 6 bini aşkın kişi öldü08 Ocak 2020 Çarşamba 22:09
  • KKTC'de e-sigara yasaklanıyor07 Ocak 2020 Salı 15:47
  • Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”06 Ocak 2020 Pazartesi 12:45
  • “Gribe karşı aşı ol, bulaşmasını engelleyecek alışkanlıklar geliştir, hekime başvur”06 Ocak 2020 Pazartesi 12:19
  • Sigara içenlere kötü haber. Bıraksanız bile...03 Ocak 2020 Cuma 20:34
  • Google'ın Yapay Zekası, Kanser Tespitinde Doktorlardan Daha Başarılı Oldu02 Ocak 2020 Perşembe 22:46
  • İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?02 Ocak 2020 Perşembe 12:49
  • 'Bir doz aşı bile rahim ağzı kanserinden koruyucu olabilir'29 Aralık 2019 Pazar 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti