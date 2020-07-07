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ABD'de İki Küçük Uçak Çarpıştı: 8 Ölü

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ABD'de İki Küçük Uçak Çarpıştı: 8 Ölü
ABD'de İki Küçük Uçak Çarpıştı: 8 Ölü

 ABD'nin Idaho eyaletinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Kootenai Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra, eyaletin kuzeyindeki bir gölün üstünde iki uçağın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada ölenlerin kimlik bilgileri açıklanmadı.

ABD'de aynı gün Utah eyaletinde de küçük bir uçağın düşmesi sonucu, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetmiş, pilotun Philadelphia Phillies beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett olduğu bildirilmişti.

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