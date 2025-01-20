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ABD’de ikinci Trump dönemi başlıyor

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ABD’de Trump’ın 2’nci Başkanlık dönemi bugün yapılacak yemin töreni ile resmen başlayacak. Kongre dışındaki özel platformda yapılacak yemin töreni, soğuk hava nedeniyle kongre binasının içine alındı
ABD’de ikinci Trump dönemi başlıyor

ABD’de geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, yemin töreniyle başkanlık koltuğuna tekrar oturacak. ABD’nin eski başkanları, dünya liderleri ve milyarderler gibi birçok önemli ismin yemin törenine katılması bekleniyor.

Trump ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance’in yemin töreni 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00’de (TSİ ile 20.00) yemin edecek.

20 Ocak’ta öğlen saatlerinde yapılacak yemin töreninden bir gün önce saat 15.00’te Capital One Arena’da Zafer Mitingi gerçekleştirilecek, yemin töreni günü akşamı da üç ayrı açılış balosu yapılacak.

Yemin töreninin yeri değişti

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal media platformundan yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

“Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim” ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC’de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

Trump’ın yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacak

Trump, “Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak’ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var” değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirten Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş TV izleyicileri için çok güzel bir deneyim olacağını belirtti.

Trump, 20 Ocak’ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını kaydederek, “Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin.” şeklinde uyarıda bulundu.

ABD’de en son 1985’te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan’ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

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