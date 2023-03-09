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ABD’de işten çıkarmalar rekora koşuyor

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ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, yılın ilk 2 ayında 180 bin 713 ile 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.
ABD’de işten çıkarmalar rekora koşuyor

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan bir danışmanlık şirketi olan Challenger, Gray & Christmas, şubat ayına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, ocakta 102 bin 943 olan ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, şubatta aylık bazda yüzde 24 azalarak 77 bin 770 oldu.

Şubatta işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 410 artış gösterdi. Geçen ay ABD’li işverenlerin işten çıkarmaları 2009’dan bu yana en yüksek şubat ayı değerine ulaştı.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ocak-şubat döneminde işten çıkarmalar 2022’nin ilk 2 ayına göre yüzde 427 artışla 180 bin 713 olurken, bu değer de 2009’dan bu yana en yüksek iki aylık işten çıkarma olarak kaydedildi.

Teknoloji şirketleri, şubat ayında açıklanan işten çıkarmaların yüzde 28’ini gerçekleştirdi. Geçen ay en çok bu sektörde çalışanların işine son verildi.

Hastaneleri ve sağlık bakım ürünleri üreticilerini içeren sağlık sektörü de geçen ay toplam işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştirdi.

Perakende, finans, fintech ve medya da şubatta en çok işten çıkarmaların yaşandığı diğer sektörler olarak dikkati çekti.

İŞE ALIM PLANLARI AZALDI

Şirketlerin almayı planladıklarını açıkladığı çalışan sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 12 azalarak 28 bin 830 oldu. Geçen ay planlanan işe alım sayısı yıllık bazda da yüzde 87 düştü.

Raporda görüşlerine yer verilen Challenger, Gray & Christmas’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, işverenlerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım planlarına dikkat ettiğine işaret ederek, şirketlerin maliyetlerini düşürmek için planlar yaptığını, işten çıkarmaların da genellikle maliyet düşürme stratejilerinin son parçası olduğunu belirtti.

Teknoloji şirketlerinde büyük işten çıkarmalar yaşandığını aktaran Challenger, şubatta şirketin takip ettiği 30 sektörün tamamında işten çıkarmaların meydana geldiğini bildirdi.

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