ABD’de kayıp çocuk alarmı: ’33 yıldır böyle bir şey görmedim’

ABD’nin Cleveland kentinde geçen ay sadece iki haftada yaklaşık 30 çocuğun ortadan kaybolması yetkilileri alarm durumuna geçirdi.

Kayıp vakalarının yüksek olduğu ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde mayıs ayının ilk iki haftasında 27 çocuk ortadan kayboldu ve tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Yetkililer, durumu “olağanüstü bir artış” diye nitelerken Newburgh Heights Polis Şefi John Majoy vakaların 2023'te benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti. “Kayıp vakalarında her zaman iniş çıkışlar olur ama bu yıl sıra dışı bir dönem” diyen Majoy, kentte insan kaçakçılığı ve uyuşturucu çetelerinin ağına düşen çocukların sayısındaki artışın endişe verici olduğunu vurguladı.

Bazı çocukların da evden kaçtığını düşündüklerini kaydeden yetkili, birçok vakanın polise bildirilmediğini ve asıl rakamın çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Cleveland, ABD’de kayıp vakalarının en yüksek olduğu yerler arasında.

Emniyet yetkilisi bu düzeyde bir kayıp vakayı 33 yıllık kariyerinde ilk defa gördüğünü söyleyerek “Bu burnumuzun dibinde yaşanan bir sessiz suç. Nereye gittiler? Uyuşturucu çetesinin evi mi, fuhuş yuvası mı?” diye konuştu.

Emniyet yetkililerinden Pete Elliot da, durumu “salgın” olarak niteleyerek “Ülkemizdeki kayıp çocuk salgınına daha fazla dikkat çekmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ohio polisi, kayıp çocukları bulmak için eyalet çapında “Sizi Bulacağız Operasyonu” ismiyle bir arama seferberliği başlattı.

Independent'ın haberine göre 2022’de Ohio’da 15 binden fazla çocuğun kayıp olduğu bildirilmiş ve bunlardan 4’ü ölü bulunmuştu. Yetkililer çocukların yüzde 96’sını bulabildi ancak 615’i 2023 itibarıyla hâlâ kayıp.