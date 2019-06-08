  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

ABD’de Kilometrelerce Uzunlukta Uğur Böceği Sürüsü Tespit Edildi

» »
ABD meteoroloji servisi, yaptığı bir paylaşımla devasa bir uğur böceği sürüsünün radar görüntülerini paylaştı.
ABD’de Kilometrelerce Uzunlukta Uğur Böceği Sürüsü Tespit Edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde eşine zor rastlanır bir görüntüye rastlandı. Meteoroloji Servisi (NWS) San Diego merkezi, çarşamba günü Twitter hesabı üzerinden önemli sayılabilecek düzeyde bir radar görüntüsü paylaştı. Paylaşılan gönderide, “Radar görüntülerinde bu akşam en geniş sinyal yağış değil, uğur böceği bulutu” denildi.

Bu zamana kadar gözlemlenen en büyük uğur böceği sürülerinden birini gösteren bu sinyal görüntüleri, meteoroloji uzmanlarını bile şaşırttı. Konuyu netleştirmek için bölgede yer alan bir gözlemciyle temas kuran meteoroloji uzmanı, etrafta uçuşan lekelerin olduğu, ancak bu lekelerin bulutlar kadar yoğun olmadığı bilgisini aldı. LA Times’a konuşan meteoroloji uzmanı Joe Dandrea, sinyalin toplamda 130 km kadar ilerlediğini, 16 km’lik alanda ise çok yoğun bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

NEXRAD isimli yeni nesil bir radar kullanılarak tespit edilen böceklerin, 1.5 ila 3 km gibi bir hızla uçtuğu belirlendi. Yılın belli bölümlerinde böyle canlıları tespit edebilen meteoroloji uzmanları, böcek ve kuşların yarattıkları radar görüntüleri için “melekler” diyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uganda'da trafik kazası: 19 ölü, 6 yaralı16 Mayıs 2019 Perşembe 10:29
  • ABD'de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:13
  • ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurma girişimi15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:10
  • Ölen eşini arabasında dolaştıran adam tutuklandı15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
  • Garsona bahşiş vermek istemeyen müşteri, masada yarım milyon dolarlık çekini unuttu15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:43
  • ‘Gümüş kral’ lakaplı Meksikalı güreşçi minderde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:08
  • ABD’li oyuncudan kürtaja kısıtlama getiren yasayı protesto için ‘seks grevi’ çağrısı13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:07
  • ABD'nin adamı yine ABD ordusuna seslendi13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
  • ABD - Çin ticaret savaşı: Küresel ekonomi karşısındaki en büyük risk hakkında neler biliniyor?10 Mayıs 2019 Cuma 18:01
  • Popülüzmin kitabını yazan akademisyen: Popülistler seçim kaybetmez10 Mayıs 2019 Cuma 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti