ABD’de Kilometrelerce Uzunlukta Uğur Böceği Sürüsü Tespit Edildi

ABD meteoroloji servisi, yaptığı bir paylaşımla devasa bir uğur böceği sürüsünün radar görüntülerini paylaştı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde eşine zor rastlanır bir görüntüye rastlandı. Meteoroloji Servisi (NWS) San Diego merkezi, çarşamba günü Twitter hesabı üzerinden önemli sayılabilecek düzeyde bir radar görüntüsü paylaştı. Paylaşılan gönderide, “Radar görüntülerinde bu akşam en geniş sinyal yağış değil, uğur böceği bulutu” denildi.

Bu zamana kadar gözlemlenen en büyük uğur böceği sürülerinden birini gösteren bu sinyal görüntüleri, meteoroloji uzmanlarını bile şaşırttı. Konuyu netleştirmek için bölgede yer alan bir gözlemciyle temas kuran meteoroloji uzmanı, etrafta uçuşan lekelerin olduğu, ancak bu lekelerin bulutlar kadar yoğun olmadığı bilgisini aldı. LA Times’a konuşan meteoroloji uzmanı Joe Dandrea, sinyalin toplamda 130 km kadar ilerlediğini, 16 km’lik alanda ise çok yoğun bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

NEXRAD isimli yeni nesil bir radar kullanılarak tespit edilen böceklerin, 1.5 ila 3 km gibi bir hızla uçtuğu belirlendi. Yılın belli bölümlerinde böyle canlıları tespit edebilen meteoroloji uzmanları, böcek ve kuşların yarattıkları radar görüntüleri için “melekler” diyorlar.