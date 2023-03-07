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ABD’de kuş gribine karşı tavukları aşılama planı

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ABD’de kuş gribine karşı tavukları aşılama planı
ABD’de kuş gribine karşı tavukları aşılama planı

ABD’de on milyonlarca tavuğun ölümüne yol açan ve yumurta fiyatlarını yükselten kuş gribi salgınının önüne geçmek için tavukların aşılanmasının planlandığı açıklandı. Ancak ticaret kısıtlamaları korkusuyla plana karşı çıkılıyor.
ABD’de geçen yılın başlarında başlayan kuş gribi salgını, 47 eyalette yetiştirilen 58 milyondan fazla kuşun yanı sıra vahşi doğadaki kuşları da etkileyerek ülke tarihindeki en büyük salgına dönüştü.

Vizon, tilki, rakun ve ayı gibi memelilere şimdiden sıçramış olması muhtemel görülüyor.

Buna neden olan H5N1 olarak bilinen virüsün mutasyona uğrayabileceği ve insanlar arasında daha kolay yayılmaya başlayabileceği korkusu artıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerindeki uzmanlar ise, insanlar arasında pandemi riskinin düşük olduğunu söylüyor.

Hayvanları aşılama kararı ve itirazlar

Çiftlik hayvanlarının sağlığından sorumlu federal Tarım Departmanındaki yetkililer, potansiyel kümes hayvanları aşılarını test etmeye başladıklarını ve kümes hayvanları için büyük ölçekli bir kuş gribi aşılama programı hakkında endüstri liderleriyle görüşmeler başlattıklarını açıkladı.

Çiftlik kuşları, kümes çiçeği gibi bulaşıcı kümes hayvanı hastalıklarına karşı hali hazırda aşılanıyor.

Ancak bir kuş gribi aşılama programı, yaklaşık 6 milyar dolarlık kümes hayvanı ihracat endüstrisini yok edebilecek ticaret kısıtlamaları doğurabileceği için fikir hala tartışılıyor.

Minnesota Üniversitesi’nde kuş sağlığı uzmanı olan Dr. Carol Cardona, ticaret yasakları korkusunun kümes hayvanlarının kitlesel olarak aşılanmasının önünde büyük bir engel olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, düşündükleri tek adımın kümes hayvanlarını aşılamak olmadığını söylüyor.

Daha acil olarak, kümes hayvanı çiftlikleri, gelişmiş dezenfeksiyon prosedürleri gibi biyogüvenlik önlemleri yoluyla korunması için teşvik edilecek.

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