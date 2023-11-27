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ABD'de Meta'ya "çocukların ilgisini çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava açıldı

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ABD'de sosyal medya şirketi Meta'ya platformlarını "çocukları ağına çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava açıldı.
ABD'de Meta'ya "çocukların ilgisini çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava açıldı

Amerikan basınına sızan mahkeme belgelerine göre, ABD'nin 33 eyaletinden avukatlar Meta'ya ekim ayında dava açtı.

Davada, Meta'dan üst düzey yetkililer, şirkete bağlı platformların çocukların ilgisini çekmek için içeriklerini düzenlediğini bilmekle suçlandı.

Ayrıca davada Meta platformlarındaki içeriklerin çocukları istismar ettiği ve çocukların psikolojilerine zarar verdiği kaydedildi.

Meta'dan Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, davadaki suçlamaların, şirketin çocuklar için güvenli bir ortam yaratmaya yönelik çalışmalarına ters olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), 10 Kasım'da Meta ve Snapchat'ten platformlarında reşit olmayanların yasa dışı ve zararlı içeriklerden nasıl korundukları konusunda bilgi talep etmişti.

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