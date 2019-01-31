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ABD’de öldürücü soğuklar: Eksi 53 görüldü; 12 kişi yaşamını yitirdi

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ABD’de yıllardır görülmeyen aşırı soğuklar hayatı durma noktasına getirdi.
ABD’de öldürücü soğuklar: Eksi 53 görüldü; 12 kişi yaşamını yitirdi

New York Times’ta yer alan habere göre Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk rüzgar dalgasının ABD’nin ortabatı bölgesinde girdap yapması sonucu hissedilen sıcaklıklar eksi 53 dereceye kadar ulaştı. Bölgedeki sıcaklık ortalaması eksi 20 ile eksi 33 arasında değişiyor.

Sıcaklıkların Antartika’nın bazı bölgelerinden daha düşük olduğu belirtildi.

abd-soguk.jpgSoğuk sebebiyle şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artması beklenirken, hastanelerde donma ve soğuk yanığı sebebiyle yoğunluk oluştu.

ABD’lilere zorunlu haller dışında dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Bazı bölgesel uyarılarda ise dışarıda açık ağızla nefes alınmaması ve açık havada konuşulmaması yer aldı.

abd-soguk2.jpgSokaklarda insanlar seyrek olarak görülürken, çok sayıda uçuş iptal edildi, okullar tatil edildi, bazı devlet daireleri ise hizmet vermiyor.

Hizmeti sürdüreceğini açıklayan posta servisi ise kapanan yollar ve hava koşulları sebebiyle fiilen çalışamıyor. Pek çok mağaza, dükkan, restoran, müze ve marketin kapısında “Kapalıyız” yazıları yer alıyor.

Nehirlerin ve göllerin üzeri buz tutmuş durumda.

ABD’de bu denli soğuk en son 30 yıl önce görülmüştü.abd-soguk1.jpg

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