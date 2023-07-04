  • BIST 6.017,76
  • Altın 1615.538
  • Dolar 26.0382
  • Euro 28.4336
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

ABD’de pasaport sonucu bekleme süresi uzatıldı

» »
ABD'de pasaport başvurusunda bulunanların seyahat belgesini elde edebilmek için beklemeleri gereken süre 13 haftaya kadar uzadı.
ABD’de pasaport sonucu bekleme süresi uzatıldı

Business Insider’ın haberine göre, tatil planları için pasaport bekleyen ABD vatandaşları, uzun bekleme süreleri nedeniyle planlarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kalıyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, pasaport yenileme işlemleri için gereken işlem süresinin 13, hızlandırılmış başvurular için ise 7-9 haftaya kadar çıktığı bilgisine yer verildi.

Teslimat süreleri nedeniyle bu bekleme süresinin birkaç hafta daha uzayabileceği bildirildi.

Yoğun başvuruların ardından artırılan personel sayısına rağmen ABD vatandaşları, uzayan bekleme süreleri ve zamanında teslim edilmeyen pasaportlar nedeniyle tatil planlarını ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.

Başvurular için 2022 Ağustos’ta sunulan çevrim içi pasaport yenileme işlemlerini kullananların sayısının Şubat’ta 500 bini aştığı belirtilmişti. Bu sistem, ay başında son başvurularını almış, ancak başvuru sahipleri aylar önce başvuru yapmalarına rağmen hala pasaportlarını alamadıklarını ifade etmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa mahkemesinin kararı Biden’ı rahatsız etti30 Haziran 2023 Cuma 11:32
  • Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi28 Haziran 2023 Çarşamba 18:10
  • Biden’dan Kurban Bayramı mesajı28 Haziran 2023 Çarşamba 12:30
  • Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının ''katastrofik'' şekilde patladığı belirtildi23 Haziran 2023 Cuma 09:23
  • ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınında enkaz parçaları buldu22 Haziran 2023 Perşembe 20:15
  • Biden duyurdu! ABD, 125 bin mülteciyi ülkeye kabul edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 19:52
  • ABD açıkladı: Ankara-Washington hattında kritik görüşme21 Haziran 2023 Çarşamba 17:21
  • Biden’ın oğlu Hunter Biden suçunu kabul edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 15:16
  • Tarih belli oldu… Trump davası başlıyor21 Haziran 2023 Çarşamba 13:15
  • Biden: Dış politikada Kissinger bile beni geçemez20 Haziran 2023 Salı 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti