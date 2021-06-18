  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Abd'de Temsilciler Meclisi, 2002 Irak Askeri Müdahale İzninin Kaldırılması Yönünde Oy Kullandı

» »
ABD'de Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın desteğiyle 2002 Irak'a askeri müdahale iznini yürürlükten kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısını geçirdi.
Abd'de Temsilciler Meclisi, 2002 Irak Askeri Müdahale İzninin Kaldırılması Yönünde Oy Kullandı

ABD'de Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın desteğiyle 2002 Irak'a askeri müdahale iznini yürürlükten kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısını geçirdi.

Tasarı, Senato'da görüşülecek.

İznin kaldırılmasına 268 Temsilciler Meclisi üyesi destek verirken 161 kişi karşı çıktı. 49 Cumhuriyetçi de Demokratlarla birlikte askeri müdahale izninin kaldırılması yönünde oy kullandı. Sadece bir Demokrat "hayır" oyu kullandı.

Tasarıya destek verenler iznin yürürlükten kaldırılmasının ABD'nin dünyanın çeşitli noktalarındaki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini ifade etti. AP, izin kalkarsa ABD ordusunun Irak çevresindeki askeri faaliyetleri için 2002'de çıkarılan izni kullanamayacağına dikkat çekti. 

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks, "İznin geri çekilmesi kritik çünkü yürütme kolunun bu tür kararları gerektiğinden uzun kullanmayla ilgili bir geçmişi var" dedi.

İzin, 2002 yılında Irak'taki Saddam Hüseyin'in "ABD'nin ulusal güvenliğine oluşturduğu tehdit nedeniyle çıkarılmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekvador'da Bulunan Kurbağa Türüne Led Zeppelin Grubunun İsmi Verildi17 Haziran 2021 Perşembe 22:47
  • Meksika’da Yeni Seçilen 2 Vali ve 3 Milletvekilinin Kartel İle Bağlantısı Ortaya Çıktı17 Haziran 2021 Perşembe 21:34
  • Fed, Politika Faizini Açıkladı17 Haziran 2021 Perşembe 21:03
  • Abd ve Rusya, Büyükelçilerini Görev Yerlerine Geri Gönderme Kararı Aldı17 Haziran 2021 Perşembe 19:13
  • ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin yankıları!17 Haziran 2021 Perşembe 18:32
  • Putin: Biden, Basında Yansıtıldığından Tamamen Farklı Biri; Tam Bir Profesyonel17 Haziran 2021 Perşembe 18:17
  • Putin ve Biden'dan Cenevre'deki Zirve Sonrası Ortak Bildiri17 Haziran 2021 Perşembe 11:02
  • Dünyanın En Zengin İnsanlarından Hayırsever Mackenzie Scott, 286 Yardım Kuruluşuna Toplam 2.7 Milyar Dolar Bağışladı16 Haziran 2021 Çarşamba 22:50
  • Kolombiya’da Hükümet Karşıtı Protestolar Askıya Alındı16 Haziran 2021 Çarşamba 20:20
  • Gözler Biden-Putin Zirvesinde16 Haziran 2021 Çarşamba 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti