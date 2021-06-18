Abd'de Temsilciler Meclisi, 2002 Irak Askeri Müdahale İzninin Kaldırılması Yönünde Oy Kullandı

ABD'de Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın desteğiyle 2002 Irak'a askeri müdahale iznini yürürlükten kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısını geçirdi.

Tasarı, Senato'da görüşülecek.

İznin kaldırılmasına 268 Temsilciler Meclisi üyesi destek verirken 161 kişi karşı çıktı. 49 Cumhuriyetçi de Demokratlarla birlikte askeri müdahale izninin kaldırılması yönünde oy kullandı. Sadece bir Demokrat "hayır" oyu kullandı.

Tasarıya destek verenler iznin yürürlükten kaldırılmasının ABD'nin dünyanın çeşitli noktalarındaki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini ifade etti. AP, izin kalkarsa ABD ordusunun Irak çevresindeki askeri faaliyetleri için 2002'de çıkarılan izni kullanamayacağına dikkat çekti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks, "İznin geri çekilmesi kritik çünkü yürütme kolunun bu tür kararları gerektiğinden uzun kullanmayla ilgili bir geçmişi var" dedi.

İzin, 2002 yılında Irak'taki Saddam Hüseyin'in "ABD'nin ulusal güvenliğine oluşturduğu tehdit nedeniyle çıkarılmıştı.